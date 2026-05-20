L'Aston Villa trionfa, Friburgo ko in finale: Unai Emery si conferma il Re dell'Europa League

L'Aston Villa trionfa al Besiktas Park di Istanbul ed alza al cielo l'Europa League, la prima della sua storia nonchè quarto titolo europeo per la squadra di Birmingham (dopo una Champions League, una Supercoppa Europea e una Coppa Intertoto). La formazione inglese ha liquidato il Friburgo per 3-0 (grazie alle reti di Tielemans, Buendia e Rogers) in un match senza appello, dominato in lungo e in largo dalla squadra allenata da Unai Emery: per il tecnico spagnolo si tratta della sua quinta Europa League vinta dopo le tre con il Siviglia e quella con il Villarreal.
Friburgo-Aston Villa 0-3, la cronaca
La finale si sblocca sul finire del primo tempo: al minuto 41 Rodgers disegna un cross perfetto per Tielemans che al volo di destro sorprende Atubolu e sigla il vantaggio per i Villans. Ma al terzo minuto di recupero, Buendia tira fuori il coniglio dal cilindro: sinistro a giro da fuori area e pallone che si incastra sotto al sette lasciando inerme il portiere tedesco del Friburgo. Nella ripresa, la formazione di Birmingham controlla il gioco e chiude la pratica al minuto 58: Buendia scappa sulla sinistra e mette in mezzo una palla che Rogers deve solo appoggiare in porta anticipando tutta la difesa del Friburgo. Al 70' arriva anche l'occasione per il poker della formazione di Premier League: su azione d'angolo, Onana di testa coglie il palo esterno ad Atubolu battuto. Nel finale di gara Unai Emery concede anche qualche minuto al giocatore della Juventus Douglas Luiz, entrato solo al 88' al posto di Tielemans.