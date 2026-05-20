L'Aston Villa trionfa, Friburgo ko in finale: Unai Emery si conferma il Re dell'Europa League

L'Aston Villa trionfa al Besiktas Park di Istanbul ed alza al cielo l'Europa League, la prima della sua storia nonchè quarto titolo europeo per la squadra di Birmingham (dopo una Champions League, una Supercoppa Europea e una Coppa Intertoto). La formazione inglese ha liquidato il Friburgo per 3-0 (grazie alle reti di Tielemans, Buendia e Rogers) in un match senza appello, dominato in lungo e in largo dalla squadra allenata da Unai Emery: per il tecnico spagnolo si tratta della sua quinta Europa League vinta dopo le tre con il Siviglia e quella con il Villarreal.