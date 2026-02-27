 Douglas Luiz tra delusione Juve e rinascita: "Un'altra idea, l'allenatore..."

Il ritorno al Villa Park

Anche al Forest quindi le cose non sono andate come preventivato. Da qui la decisione della Juve di interrompere il prestito e girarlo - nuovamente a titolo temporaneo - all'Aston Villa, complici anche gli infortuni di Kamara, Tielemans e McGinn, che hanno lasciato un vuoto a centrocampo. Il brasiliano non ha nascosto quanto sia felice di essere tornato a Birmingham. "Sono davvero contento di essere tornato all'Aston Villa, dove ho mostrato il mio miglior calcio con questa squadra, con questo allenatore, perché per un anno e mezzo non ho giocato così bene da quando ho lasciato l'Aston Villa". Interpellato sulla cosa che gli è mancata di più: "Tutto! Mi sono mancati i giocatori, l'allenatore. Anche Villa Park, per me, è molto speciale. Qui ho vissuto i miei momenti migliori. Mi è mancato tutto".