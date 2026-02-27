 Douglas Luiz tra delusione Juve e rinascita: "Un'altra idea, l'allenatore..."

Douglas Luiz è tornato all'Aston Villa dopo un anno e mezzo dal suo addio alla Premier League. Il periodo lontano dalla squadra di Birmingham è stato duro per il centrocampista brasiliano, che non è mai riuscito a tornare ai livelli mostrati nella sua prima esperienza nel massimo campionato inglese. In un'intervista ha infatti dichiarato di come gli sia mancata ogni singola componente dei Villans: dai compagni, all'allenatore, fino al Villa Park. Douglas Luiz è poi tornato anche sulla sua esperienza nettamente al di sotto delle aspettative - e del costo del trasferimento - alla Juventus, attribuendo il suo flop alla mancanza di adattamento al nuovo ambiente. Adesso il brasiliano è pronto a riprendersi il suo posto, anche se ha ammesso di avere trovato - ovviamente - un sistema diverso rispetto alla sua prima esperienza con l'Aston Villa.
Douglas Luiz: cosa non ha funzionato alla Juve
Il centrocampista brasiliano ha lasciato l'Aston Villa dopo 5 stagioni a Birmingham, in cui è diventato un punto di riferimento per la squadra, nonchè uno dei migliori centrocampisti della Premier League. Ciò ha spinto la Juventus a puntare su di lui, investendo la bellezza di circa 50 milioni di euro, per rinforzare il suo reparto nevralgico. A Torino però il centrocampista ammirato sotto Unai Emery non lo ha visto nessuno. Con la maglia bianconera ha messo assieme 26 presenze, non riuscendo a segnare nemmeno una rete o realizzare un assist. Ciò spinge la Juve a girarlo in prestito oneroso al Nottingham Forest, dove colleziona solo 14 presenze realizzando un assist. Interrogato su cosa non abbia funzionato a Torino, il brasiliano ha risposto: "È un'altra squadra, un altro allenatore, un'altra idea. Non è andata tanto bene, è vero. Ma questo mi ha aiutato molto perché anche nei momenti difficili si può ottenere qualcosa".
Il ritorno al Villa Park
Anche al Forest quindi le cose non sono andate come preventivato. Da qui la decisione della Juve di interrompere il prestito e girarlo - nuovamente a titolo temporaneo - all'Aston Villa, complici anche gli infortuni di Kamara, Tielemans e McGinn, che hanno lasciato un vuoto a centrocampo. Il brasiliano non ha nascosto quanto sia felice di essere tornato a Birmingham. "Sono davvero contento di essere tornato all'Aston Villa, dove ho mostrato il mio miglior calcio con questa squadra, con questo allenatore, perché per un anno e mezzo non ho giocato così bene da quando ho lasciato l'Aston Villa". Interpellato sulla cosa che gli è mancata di più: "Tutto! Mi sono mancati i giocatori, l'allenatore. Anche Villa Park, per me, è molto speciale. Qui ho vissuto i miei momenti migliori. Mi è mancato tutto".
Douglas Luiz, le polemiche social
Effettivamente, della nostalgia di casa Douglas aveva già parlato durante il suo periodo in Italia. E non senza conseguenze. Il brasiliano mentre era alla Juve si è reso protagonista di un paio di bufere social. Per quanto riguarda la sua volontà di tornare a casa, il brasiliano in una live su Twitch dichiarò: "Mi manca l'Aston Villa, ragazzi. Mi manca giocare al Villa Park, mi manca tutto, è sempre nel mio cuore". Non proprio il massimo visto e considerato il suo rendimento con la Vecchia Signora... anche perché una brutta caduta di stile c'era già stata su Instagram.
Un paio di settimane prima, rispondendo ad un tifoso nei commenti sotto ad un suo post, Douglas scrisse: "Perché un acquisto come il mio non ha giocato due partite consecutive con questa maglia? Gli infortuni mi hanno ostacolato, sì, ma per quanto tempo sono rimasto in panchina mentre ero in salute? Molto. Questi infortuni non erano normali. Non sono mai stato un giocatore che si infortuna, ma ci sono così tante cose che potrebbero aver causato questo che preferirei non commentare. Continuerò a fare tutto per questo club, anche se a volte è difficile, ma potete contare su di me!".
Aston Villa, quanto vale il riscatto
Il suo ritorno a casa non è stato niente male fino a questo momento, anzi. Impatto super per Douglas che ora vuole aiutare la sua squadra a blindare il terzo posto in Premier che garantirebbe un posto in Champions League. Chiaramente ci spera anche la Juve, perché l'Aston Villa giocando la massima competizione europea potrebbe convincersi a versare a giugno nelle casse dei bianconeri i 25 milioni pattuiti per il diritto di riscatto. Se poi Douglas dovesse continuare ad essere protagonista, la Vecchia Signora potrebbe guadagnare altri 3,5 milioni di bonus. Un aiuto niente male per le casse juventine visto e considerato che in ogni caso il brasiliano non rientr più nei piani del club e rischierebbe solo di diventare un ulteriore peso.
