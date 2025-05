Douglas Luiz sui social, nostalgia Premier. Poi il post: "Amo la Juventus"

Douglas Luiz, nuova polemica. Come se non fosse bastata una stagione a metà tra oggetto misterioso e clamoroso flop di mercato tra infortuni e prestazioni non convincenti. Il centrocampista brasiliano, infatti, è tornato a far parlare di sé per le sue parole fuori dal campo. Solo un paio di settimane fa Douglas aveva fatto nascere una polemica per le parole pubblicate su Instagram in cui si era lasciato andare ad un pesante sfogo, sempre rispondendo ad un tifoso: "Perché un acquisto come il mio non ha giocato due partite consecutive con questa maglia? Gli infortuni mi hanno ostacolato, sì, ma per quanto tempo sono rimasto in panchina mentre ero in salute? Molto. Questi infortuni non erano normali. Non sono mai stato un giocatore che si infortuna, ma ci sono così tante cose che potrebbero aver causato questo che preferirei non commentare. Continuerò a fare tutto per questo club, anche se a volte è difficile, ma potete contare su di me!". Ecco, dopo tutto questo Douglas è tornato a far discutere con delle nuove dichiarazioni che non avranno sicuramente fatto piacere ai tifosi bianconeri.