Fuoco e fiamme all'Olimpico tra Lazio e Juventus , con l'1-1 finale che tiene ancora tutto in bilico per la corsa Champions: bianconeri e biancocelesti a pari punti a 64, davanti alla Roma a 63 (che potrebbe compiere il sorpasso contro l'Atalanta), Bologna a 62. Succede di tutto in 97', con la Vecchia Signora che spreca un'occasione per cercare di blindare il quarto posto a due giornate dalla fine. Dopo un primo tempo piatto, nella ripresa Madama alza il ritmo e passa in vantaggio con Kolo Muani . La gara si complica al 60' quando Kalulu commette un'ingenuità e colpisce al collo Castellanos : Var, rosso e ospiti in dieci . La squadra di Tudor resiste e cerca di proteggere i tre punti. All'88' grazie a un check viene tolto un rigore ai capitolini per fuorigioco. A pochi istanti dalla fine però l'offensiva della squadra di Baroni si trasforma in gol e ci pensa Vecino a rovinare la serata di Thuram e compagni.

20:57

Juve, Tudor beffato e in emergenza

Dopo la beffa nel finale, l'attenzione della Juventus si è spostata subito sull'Udinese e contro i friulani Tudor sarà in emergenza totale. Tanti infortuni e squalifiche come quella di Kalulu, che potrebbe aver concluso la stagione in attesa del Giudice Sportivo dopo l'ingenuità contro la Lazio. Il tecnico dovrà subito riprendere la squadra in mano e magari ripartire da Kolo Muani, di nuovo in gol. Da valutare invece la condizione di Vlahovic, entrato negli ultimi minuti di gara ma non ancora al meglio. Di lui ha parlato anche Giuntoli in ottica futuro.

20:56

Kolo Muani e il futuro alla Juve

"Dobbiamo continuare a lavorare per le prossime partite, è stata una serata complicata. Rosso a Kalulu? Non ho parlato con lui, l’arbitro ha preso la sua decisione, ora dobbiamo pensare alla fine del campionato. Se mi piacerebbe restare alla Juve? Sono molto felice qui, è una famiglia, vedremo cosa accadrà" - ha detto il francese nel post partita a Dazn.

20:43

Tudor dopo Lazio-Juventus

Queste le dichiarazioni dell'allenatore a Dazn: "È stata una bella gara, mi dispiace per il finale. Prendiamo questo punto e andiamo avanti. I ragazzi hanno dato tutto, il massimo visto le problematiche. Ho fatto i complimenti a tutti nello spogliatoio. Ingenuità Kalulu? Dispiace perché stiamo giocando con giocatori in meno. Ho visto le immagini, è un’ingenuità. Lui è un ragazzo per bene e gli dispiace. Lo accettiamo. Ora vediamo che succede, se prende una giornata. Devo fare i complimenti a Gatti, viene da una frattura e non aveva mai fatto allenamento con la squadra. Lo avevamo portato per la personalità e con l’intento di utilizzarlo solo per cinque/sette minuti". Sui cambi di Adzic e Conceicao: “Ho chiesto scusa e non mi piace, ma dovevo farlo per una questione di centimetri. Ho fatto una scelta non bella, ma per la squadra. La rifarei. Nico Gonzalez? L’ho visto stanco, Conceicaco invece mi è piaciuto tanto. Quanto manca alla Juve per diventare grande? Ci sono momenti della stagione che non posso commentare. La squadra è forte e al completo ha valore. Il prossimo anno con due/tre pezzi in più si può avere una squadra di livello".

20:32

Lazio-Juve, le dichiarazioni di Baroni

Queste le parole dell'allenatore della Lazio nel post partita a Dazn: "Purtroppo abbiamo commesso un errore su una palla, ma la squadra non si è disunita. Peccato, se fosse arrivato il gol prima avremmo potuto anche vincere. La squadra è viva e ce la giocheremo fino in fondo. Stiamo facendo un percorso importante, visto che ci giochiamo partite simili. Quest’anno ci è mancata qualche vittoria in casa, ma le prestazioni sono state importanti. Questo ci dispiace, soprattutto di fronte a questi tifosi e a questa energia. Vecino è un giocatore straordinario. So bene che quando alziamo al ritmo, poi arriviamo. E lui in questo caso può arrivare in zona gol. Dia nella ripresa? L’ho pensato per avere più ritmo offensivo nella ripresa. Dovevamo limitare Locatelli che ha un gran piede e per questo ho scelto Dele-Bashiru".

19:59

Triplice fischio

97' - L'arbitro fischia tre volte, Lazio-Juve termina 1-1.

19:56

PAREGGIO DELLA LAZIO!

96' - I biancocelesti trovano la rete del pareggio con Vecino, bravo a ribattere in rete il pallone dopo un'altra grande parata di Di Gregorio su un colpo di testa di Castellanos.

19:53

Palo della Lazio!

93' - Dia si libera bene in area e calcia forte, Di Gregorio con un miracolo spedisce il pallone sul palo.

19:52

Ammonito McKennie

93' - Giallo anche per il centrocampista della Juventus.

19:51

Sette minuti di recupero

90' - L'arbitro Massa ha concesso sette minuti di extra time.

19:50

Giallo anche per Zaccagni

91' - Si prende l'ammonizione anche l'attaccante della Lazio.

19:48

Rigore per la Lazio, ma è fuorigioco!

88' - Savona si addormenta, ne approfitta la Lazio: Castellanos che si fionda sul pallone e viene abbattuto da Di Gregorio. Ma il Var annulla tutto per posizione di fuorigioco della punta argentina.

19:45

Fuori subito Adzic, out anche Conceicao

86' - Tudor decide di togliere dal campo il montenegrino dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, al suo posto Gatti per difendere inìl vantaggio. Fuori anche l'attaccante portoghese, dentro Vlahovic.

19:42

Miracolo di Veiga!

84' - Il difensore della Juventus con un intervento in spaccata, evita che il pallone possa finire sui piedi di Dia (solo davanti il portiere) dopo un bel cross di Pellegrini.

19:41

Giallo per Pellegrini

80' - Il terzino della Lazio va a muso duro con Adzic e viene ammonito.

19:37

Problemi per Alberto Costa

79' - Il portoghese si accascia e non ce la fa: al suo posto entra Douglas Luiz.

19:35

Ci prova Vecino

75' - La Lazio cerca di approfittare dell'uomo in più, consolidando il possesso e accendendo Pedro: lo spagnolo va sul fondo e crossa per Vecino, il centrocampista gira di testa ma non trova la porta.

19:28

Giallo per Castellanos

68' - Castellanos trattiene Conceicao e interviene in scivolata: ammonizione anche per lui.

19:23

Doppio cambio Lazio

65' - Fuori Marusic e Rovella, dentro Vecino e Lazzari.

19:19

Rosso a Kalulu!

Kalulu colpisce alla schiena Castellanos e dopo un intervento del Var, Massa va al monitor ed espelle il difensore della Juve.

19:14

Ammonito Locatelli

55' - Il centrocampista della Juve commette fallo su Pedro e si prende il giallo.

19:11

GOL DELLA JUVENTUS!

51' - La Juventus approccia benissimo in campo e passa in vantaggio con Kolo Muani: McKennie si inserisce bene sulla sinistra e pesca l'attaccante francese, freddo di testa sotto porta.

19:04

Via con il secondo tempo

46' - Massa dà il via alla ripresa, la Lazio muove il primo pallone.

19:02

Subito cambio per la Juve

Conceicao prende il posto di Nico Gonzalez, bocciato dopo un brutto primo tempo. Il portoghese è pronto a scendere al suo posto in campo nella ripresa.

18:48

Fine primo tempo

45' - L'arbitro fischia due volte, la prima frazione termina 0-0.

18:45

Grande intervento di Kalulu!

43' - Il difensore bianconero con una scivolata elegante interrompe la corsa di Dele-Bashiru, che si stava involando verso Di Gregorio.

18:36

Si accende Alberto Costa

34' - L'esterno portoghese con una finta salta Rovella e poi prova il sinistro in area, ma la difesa della Lazio disinnesca il pericolo.

18:30

Vola Isaksen, giallo per Savona!

27' - L'ala della Lazio prende il tempo al difensore bianconero, che ferma la ripartenza e viene ammonito.

18:29

C'è anche la Juve: si fa vedere Kolo Muani

26' - La Juve, dopo una prima parte di gara un po' confusa, gira il pallone con calma e libera Kolo Muani al limite dell'area: il francese si libera bene, ma prima del tiro viene anticipato da Guendouzi.

18:24

Ammonito Thuram, salta l'Udinese!

22' - Il centrocampista francese si prende il primo giallo del match: era diffidato e salterà la prossima sfida contro i friulani.

18:18

Occasione Juve!

15' - Dagli sviluppi di un calcio d'angolo la palla arriva sui piedi di Alberto Costa, che gira al volo ma trova la respinta della difesa della Lazio.

18:16

Lazio più viva, McKennie stoppa Isaksen!

11' - Palla persa da Savona, riparte Isaksen ma viene recuperato da McKennie con un gran recupero.

18:06

Primo squillo Lazio!

3' - I biancocelesti trovano scoperta la Juve sulla destra e vanno al tiro con Dele-Bashiru, ma Di Gregorio è attento e protegge il primo palo.

18:02

Lazio-Juve, si comincia!

1' - La Juventus muove il primo pallone del match.

17:48

Juve, Tudor sfida la Lazio per blindare gli scontri diretti

Nel match d'andata la Juventus ha vinto 1-0 all'Allianz Stadium contro la Lazio, grazie all'autogol di Gila e ora i bianconeri puntano a fare punti e quindi difendere anche il vantaggio negli scontri diretti nel caso di un arrivo in volata con i biancocelesti.

17:36

Lazio-Juve per la Champions: cosa succede a pari punti

All'Olimpico i tre punti saranno fondamentali per cercare di tenersi stretto il quarto posto Champions, in attesa anche del posticipo tra Atalanta e Roma. E con tante squadre in lotta c'è la possibilità che due o più squadre possano arrivare a pari punti: cosa dice il Regolamento.

17:30

Giuntoli: "Competitivi a prescindere dalla Champions"

"Siamo partiti quest’anno con obiettivi economici e tecnici e pensiamo che l’anno prossimo saremo competitivi a prescindere dalla Champions, ovvio che aiuterebbe. Vlahovic? Abbiamo un ottimo rapporto con lui e l’agente, vedremo se continuare insieme o prendere altre strade. Come la squadra ha assorbito il passaggio da Motta a Tudor? La giovane età dei ragazzi può aiutare e hanno dimostrato di potersela cavare con entrambi gli allenatori. Igor ha avuto un bellissimo impatto e la volontà di continuare c’è, poi vedremo dopo il Mondiale per Club" - ha detto Giuntoli a Dazn nel pre partita.

17:21

Tudor, una sorpresa contro la Lazio

La Juventus deve fare i conti con diverse assenze importanti e l'allenatore bianconero a sorpresa ha dovuto fare delle scelte forti: prima volta da titolare per un difensore.

17:13

McKennie e la ricetta vincente per Lazio-Juve

"La mia pasta con pesto, pomodoro e pollo? Qui è difficile proporla. Ricetta perfetta contro la Lazio? Dobbiamo giocare forte e prendere i tre punti. Penso sia importante giocare in tanti modi, sia con passaggi belli sia uomo contro uomo e chi vince più duelli ha più possibilità. Se sono contento del Papa americano? Certo, ora la prima lingua in Italia sarà questa, proprio ora che ho imparato l’italiano" - ha detto McKennie nel pre partita a Dazn.

17:04

Lazio-Juventus, le formazioni ufficiali

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni.

Juventus (3-5--2): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Savona; Alberto Costa, McKennie, Locatelli, Thuram, Weah; Nico Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Tudor

Stadio Olimpico (Roma)