Kalulu espulso, follia in Lazio-Juve: colpo in testa a Castellanos

Nella prima parte di secondo tempo fa tutto la Juventus . Dopo il vantaggio sulla Lazio firmato da Kolo Muani dopo una splendida azione con assist di McKennie , i bianconeri tornano subito con i piedi per terra a causa del rosso diretto rimediato da Pierre Kalulu . Il difensore, dopo un controllo Var, è stato espulso per un colpo "proibito" a Castellanos .

Lazio-Juve, Kalulu espulso: cos'è successo con Castellanos

Succede tutto in pochissimi minuti: palla a Pierre Kalulu, che gestisce la sfera al limite dell'area di Di Gregorio, ma va in evidente difficoltà sul pressing di Castellanos. Il difensore scarica sull'estremo difensore, ma si allaccia con l'attaccante biancoceleste che va a terra dolorante. In un primo momento non è chiara la dinamica e dopo qualche minuto il Var richiama l'arbitro Davide Massa. Dopo un veloce check, il replay restituisce la manata che il francese rifila al giocatore della Lazio. Il direttore di gara rientra in campo e, senza esitare, estrae il cartellino rosso. Il calciatore, incredulo, rientra negli spogliatoi con le lacrime agli occhi.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE