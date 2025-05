Squalificati, espulsi, infortunati: Juventus-Udinese, emergenza totale per Tudor

Tudor sempre più nei guai per le ultime due partite di campionato che vedranno la Juve affrontare prima l'Udinese in casa e poi il Venezia in trasferta. Al 60° minuto di gioco contro la Lazio e in vantaggio di un gol, il tecnico bianconero perde anche Kalulu, espulso con l'intervento del Var per un fallo di reazione su Castellanos. Già per lo stesso motivo la Juve dovrà fare a meno per un'altra giornata di Yildiz, espulso nel finale del primo tempo contro il Monza. A causa di un giallo sempre contro la Lazio, salteranno la gara contro l'Udinese anche Savona e Thuram che da diffidati si sono fatti ammonire.