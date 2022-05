Real-City, De Bruyne: "Sarà una partita diversa rispetto all'andata"

ROMA - Il centrocampista del Manchester City Kevin De Bruyne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno della Champions League contro il Real Madrid, in programma domani mercoledì 4 maggio alle ore 21:00 allo stadio Santiago Bernabeu. Così il belga: "Mi aspetto due squadre offensive, sarà una partita diversa rispetto a quella dell'andata. Da giocatore speri sempre di vincere trofei, combattiamo da tanti anni e stiamo andando molto bene. Ma vincere la Champions è difficile. Paragoni con la semifinale del 2016 contro il Real? Siamo più in forma e a fine stagione non abbiamo ancora raggiunto il nostro apice".