Champions, Orsato arbitro di Real Madrid-Manchester City

Il direttore di gara di Schio scelto dalla Uefa per il big-match del Bernabeu. L'olandese Makkelie in campo per Villarreal-Liverpool

02 . 05 . 2022 11:34 1 min orsatoReal MadridManchester City

© Getty Images

Tuttosport

