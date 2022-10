Haaland: “Ecco a chi affiderei il rigore per la mia vita”. È un attaccante italiano!

Capita che una colonna portante del Manchester United che fu, Gary Neville, intervisti per Sky Sports l'attuale colonna portante del Manchester City, Erling Haaland, un campione anche nelle risposte. Tra piatti preferiti e idoli da bambino il fenomeno norvegese ha stupito tutti tirando fuori dal cilindro il nome di un noto calciatore italiano come "giocatore a cui far tirare il rigore della vita" . E via, dribblato anche Gary Neville che magari ipotizzava un Cristiano Ronaldo qualsiasi. Ma andiamo con ordine.

Haaland: la band, il drink e i piatti preferiti

Incontrate per caso Haaland su un pullman e volete far amicizia con lui? Chiedetegli se conosce il vostro brano preferito degli Oasis, che sono anche il suo gruppo del cuore. Per quanto riguarda il cibo, pochi dubbi: "Preferisco le cose che non posso mai mangiare o solo una volta ogni tanto, come il Kebab o il Kebab Pizza. Qualche volta sono a casa e penso: "Oh, sarebbe delizioso", ma poi apro il frigo e mangio qualcos'altro. Questa è la mia vita". E da bere, mister Erling? "Non posso mentire, mi piace molto il vino, ma ovviamente non starebbe così bene con il Kebab...".