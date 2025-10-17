Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

City-Everton e il caso Grealish, Guardiola: “Cambierei le regole”. Poi esalta Haaland

Le dichiarazioni dell'allenatore spagnolo in vista della sfida contro i Toffees in Premier League
4 min
GuardiolaManchester City
City-Everton e il caso Grealish, Guardiola: “Cambierei le regole”. Poi esalta Haaland
Manchester City

Manchester City

Tutte le notizie sulla squadra

C'è una regola non scritta nel calcio che dice che le storie più interessanti spesso restano ai margini del campo. E quella tra il Manchester City e Jack Grealish è una di queste. Prestato all’Everton per ritrovare minuti e fiducia, l’ex pupillo di Guardiola non potrà sfidare i suoi vecchi compagni proprio a causa del regolamento della Premier League, che vieta ai giocatori in prestito di affrontare il club d’origine. Un’assenza che fa rumore, considerando l’impatto che ha avuto con l'Everton e il legame ancora forte con l’ambiente City. Pep, intanto, prepara la sfida con qualche certezza e più di un’incognita: Rodri resta ai box, mentre Ait-Nouri e Marmoush sembrano sulla via del recupero, ma forse non nell'immediato. E se Haaland continua a segnare a raffica, il tecnico spagnolo si gode anche la crescita dei più giovani, consapevole che per restare al vertice servono fame, equilibrio e testa fredda, come ha spiegato in conferenza stampa.

Guadiola, conferenza City-Everton e il caso Grealish

"Rodri non è pronto per domani" - Guardiola ha esordito così in conferenza stampa, spiegando come il centrocampista non abbia ancora recuperato dal problema muscolare subito contro il Brentford. Un po' più fiducioso su Ait-Nouri e Marmoush: "Si sono allenati ieri e stanno molto molto meglio e sono vicini a tornare". Pep ha poi parlato anche dell'ex Grealish, in prestito dal City: "L'impatto che ha avuto è stato enorme fin dal primo giorno. Ha giocato minuti su minuti, ed è quello che voleva. La decisione che abbiamo preso con lui è stata presa perché è un ragazzo adorabile, ora è tornato a fare sul serio e gioca ogni partita". L'attaccante inglese non potrà giocare contro il Manchester proprio perché non è stato ceduto all'Everton in via definitiva: "Cosa ne penso di questa regola? Queste sono le regole. Quando sarò amministratore delegato o presidente di una grande istituzione in Inghilterra, forse le cambierò. Se potesse giocare sarebbe bello".

L'applauso a Haaland e i giovani

Il tecnico spagnolo ha elogiato poi il 2005 O'Reilly: "Le partite che ha giocato sono di livello superiore. I giovani giocatori devono sempre stare attenti ai complimenti perché nel calcio moderno la cosa più importante è la stabilità mentale. Un giovane giocatore può avere una carriera di 10 o 15 anni, ma non è possibile quando la tua mente è agitata. Nico è un ragazzo molto stabile e questo è molto importante, soprattutto perché viene dalla prima convocazione nell'Inghilterra". Poi l'attenzione si è spostata su Haaland, che ha già segnato 12 gol in stagione, escludendo quelli con la Norvegia: "Se è il suo miglior momento? Penso di sì. La sua influenza è davvero positiva, il livello delle prestazioni è eccezionale. Quando calerà, noi saremo lì. Ora, non ha bisogno di complimenti o di niente di speciale, ma portare la Norvegia al Mondiale per lui sarebbe davvero bello e molto importante, visto che manca da molto tempo in queste competizioni".

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Manchester City