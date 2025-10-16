"I nuovi Del Piero e Totti nascono nelle strade. Vi racconto la storia di Foden al City"

L’allenatore delle giovanili è un mestiere a parte. In Islanda, dove da vent’anni è partito un programma sportivo molto raffinato, avere il patentino per allenare i giovani è molto più difficile che per allenare i professionisti. "Gli allenatori delle giovanili devono essere più bravi a insegnare. Ma in assoluto devono essere diversi, devono pensare in modo diverso. Il loro obiettivo non è fare punti, non è vincere, ma crescere i giovani. Quando io faccio esordire un ragazzo del Genoa, i più contenti sono proprio i tecnici delle giovanili. Quello deve essere l’obiettivo e quello il messaggio che deve arrivare chiaro dal club."

Si chiacchiera, si parla del passato. Il Milan per Vieira fu un’esperienza fugace. "Ma non è un ricordo negativo, è stato un momento di grande crescita. Ho giocato poco, ma ho potuto lavorare con campioni di livello assoluto e con Capello. Avevo vent’anni e me ne sono andato perché volevo giocare il Mondiale del 98 in Francia e se ce l’ho fatta lo devo a Capello e a Wenger, che mi ha avuto all’Arsenal. Sono stati determinanti per la mia carriera. Un allenatore lo è sempre per un giocatore, perché da loro ho capito le cose fondamentali: sacrificio e determinazione. Loro mi hanno fatto capire in cosa ero carente e come potevo migliorare: con il lavoro. E lavorando, seguendo le loro indicazioni, sono diventato il giocatore che sono diventato. Un allenatore può determinare in meglio o in peggio la carriera di un giocatore."

