"I nuovi Del Piero e Totti nascono nelle strade. Vi racconto la storia di Foden al City"

Patrick Vieira pensava già molto in campo e non ha perso l’abitudine. Ha idee e dubbi, come tutte le persone intelligenti, e li mischia per provare a capire il mondo. Sul suo, di mondo, ha una manciata di parole intorno alle quali ancora le sue certezze: pazienza, testa, fame, disciplina. Il vocabolario minimo per spiegare come trasformare i giovani in campioni. "Quando ero l’allenatore della formazione del City Under 21, nelle giovanili c’era Phil Foden. Tutti notavano le sue capacità tecniche, molti rimanevano perplessi sulle sue caratteristiche fisiche: troppo piccolo e leggero, dicevano. Eppure, nel club nessuno pensò di scartarlo, fu lasciato crescere, senza forzare salti di categoria, tenendolo con i più piccoli. Alla fine è diventato... Phil Foden. Valeva la pena di aspettare, no? Ecco, la pazienza è un fattore chiave quando si parla di giovani e ne vedo sempre men. Bisogna averne tantissima nei settori giovanili, ma anche in prima squadra. In Francia, dove la crescita dei talenti è fondamentale per la sussistenza dei club, gli allenatori sanno che un giovane può anche costare qualche sconfitta, se questo porta alla sua crescita e alla maturazione di un nuovo campione."
Vieira: "Con Capello non avrei osato chiedere spiegazioni"
La sala, al primo piano della magnifica Badia di Sant’Andrea, annuisce. Lungo il corridoio, c’è una fila di camere, dove alloggiano i ragazzi delle giovanili del Genoa che arrivano da fuori e si trovano una villa del Settecento, circondata da pini e con vista sul mare. Vieira ne ha già allenato qualcuno. "Bisogna dimostrare loro fiducia. Il fatto che il club abbia investito in una struttura come questa è un segnale, capiscono che ci crede. Al City c’è un centro sportivo meraviglioso, il messaggio è chiaro: noi vi mettiamo a disposizione tutto per diventare calciatori, voi dovete dare tutto per crescere. I giovani percepiscono se la fiducia c’è o non c’è. I miei ricordi di giovane calciatore sono legati ai momenti difficili e all’aiuto ricevuto dagli allenatori. Oggi se vedo un giocatore un po’ in crisi, cerco di parlargli, è importante. Poi i giovani sono cambiati: il Vieira diciannovenne, sbarcato nel Milan dei giganti nel 95-96, non avrebbe osato andare a chiedere spiegazioni a Fabio Capello. Anche perché poteva finire male. Oggi è diverso, anche i giovani vengono a chiedere spiegazioni quando non giocano. Non è mancanza di rispetto, è un cambiamento generazionale. Vogliono capire e forse è giusto così. Bisogna spiegare loro il perché delle scelte e così aiutare la loro crescita. È più difficile, sì, forse per gli allenatori di trent’anni fa era più facile perché noi non avevamo il coraggio di chiedere, ma credo che sia importante saper spiegare, essere convincenti."
Vieira: "Se ce l'ho fatta lo devo a Capello e Wenger"
L’allenatore delle giovanili è un mestiere a parte. In Islanda, dove da vent’anni è partito un programma sportivo molto raffinato, avere il patentino per allenare i giovani è molto più difficile che per allenare i professionisti. "Gli allenatori delle giovanili devono essere più bravi a insegnare. Ma in assoluto devono essere diversi, devono pensare in modo diverso. Il loro obiettivo non è fare punti, non è vincere, ma crescere i giovani. Quando io faccio esordire un ragazzo del Genoa, i più contenti sono proprio i tecnici delle giovanili. Quello deve essere l’obiettivo e quello il messaggio che deve arrivare chiaro dal club."
Si chiacchiera, si parla del passato. Il Milan per Vieira fu un’esperienza fugace. "Ma non è un ricordo negativo, è stato un momento di grande crescita. Ho giocato poco, ma ho potuto lavorare con campioni di livello assoluto e con Capello. Avevo vent’anni e me ne sono andato perché volevo giocare il Mondiale del 98 in Francia e se ce l’ho fatta lo devo a Capello e a Wenger, che mi ha avuto all’Arsenal. Sono stati determinanti per la mia carriera. Un allenatore lo è sempre per un giocatore, perché da loro ho capito le cose fondamentali: sacrificio e determinazione. Loro mi hanno fatto capire in cosa ero carente e come potevo migliorare: con il lavoro. E lavorando, seguendo le loro indicazioni, sono diventato il giocatore che sono diventato. Un allenatore può determinare in meglio o in peggio la carriera di un giocatore."
Vieira: "I Del Piero e Totti nascono nelle strade"
Poi ci sono i fenomeni. "Il più grande con cui ho giocato? Facile dire Zidane, ma ve ne dico uno meno scontato: Dennis Bergkamp, mamma mia che tecnica." Li avevamo anche noi, una volta: "Del Piero, Totti... Se volete vederne ancora dovete ritornare a giocare nelle strade. La tecnica si impara lì. Tre ore di gioco in strada valgono come settimane di lezioni di tecnica. Non si gioca più nei parchi, nelle strade e questo peggiora la tecnica. Le scuole calcio ingabbiano la fantasia e la tecnica."
E poi conta la forza mentale: "Sapete chi mia ha impressionato di più nella mia carriera? Lilian Thuram. Che testa! Gli dicevano che non aveva abbastanza tecnica per diventare un grande calciatore. E lui, finito ogni allenamento, faceva un’ora di tecnica, con una concentrazione micidiale, una determinazione senza eguali. E alla fine ha trascinato la Francia a vincere il Mondiale... quello che non doveva diventare un campione." Oggi Vieira si ritrova i figli del suo amico Thuram, avversari in Serie A: "Sì, lo ammetto mi fa impressione. Li ho visti piccolini quando eravamo alla Juve e ora uno gioca nell’Inter e l’altro nella Juve, che roba!" Dna o insegnamento? "Insegnamento! Si vedono le lezioni del papà, l’educazione, la cultura del lavoro."
