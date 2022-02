Daily Mirror: "Lo United ha deciso su Cristiano Ronaldo"

Secondo quanto informa il Daily Mirror, il Manchester United non sarebbe intenzionato a ostacolare Cristiano Ronaldo nel caso in cui l'asso portoghese decidesse di lasciare la città a fine stagione, specialmente nel caso in cui i Red Devils non riuscissero a centrare la qualificazione alla prossima Champions League o addirittura anche se non riuscissero ad eliminare l'Atletico Madrid. Attualmente in campionato sono quarti con 44 punti, quindi sarebbero qualificati. Con il suo ritorno, lo United sperava di rientrare nella lotta per il titolo, ma così non è stato.