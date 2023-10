United e City, Hojlund contro Haaland: un derby da vichinghi

LONDRA - Non sono tante le notizie positive che hanno accompagnato i tifosi dello United verso l’edizione numero 191 del derby di Manchester, in scena questo pomeriggio all’Old Trafford.Dopo il peggior inizio di campionato da quasi 40 anni, che ha avuto l’automatica conseguenza di far scricchiolare anche l’ennesimo progetto tecnico successivo all’addio di Sir Alex Ferguson, quello targato Erik ten Hag, nemmeno le ultime vittorie (3 consecutive fra campionato e Champions) sono riuscite a scaldare più di tanto i cuori del popolo dei Red Devils. Anche perché, dopo 9 giornate, la distanza dalle prime è già molto ampia. Una buona notizia – secondo la visione complessiva del tifo dello United – potrebbe però esserci: il derby di questo pomeriggio rischia, infatti, di essere l’ultimo con la famiglia Glazer alla guida del club, visto che, entro marzo, l’acquisto da parte di Jim Ratcliffe del 25% delle quote dello United per una cifra vicina agli 1,5 miliardi di euro dovrebbe essere ratificato dalla Premier League. Da quel momento in poi, sarà il magnate britannico a controllare la politica sportiva dei Red Devils.