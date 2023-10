"Cessione United, lo sceicco si ritira: l’alternativa della famiglia Glazer"

"Il Manchester United è in vendita", nel novembre del 2022 lo aveva annunciato la famiglia Glazer, proprietaria del club dal 2005, con un comunicato ufficiale. A bussare alla porta della storica squadra della Premier League ci ha pensato lo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani, ma dopo nove mesi di trattativa non è stata raggiunta ancora la fumata bianca. L'ultima offerta, rifiutata dall'attuale proprietà, stando alla BBC, avrebbe fatto infuriare il miliardario del Qatar, al momento non più intenzionato a rilevare il club.