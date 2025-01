Zirkzee, l'esultanza sfrenata è virale: gestaccio e squalifica scampata

In Inghilterra ha fatto discutere e non poco l'ultimo gesto di Joshua Zirkzee in campo con il Manchester United . I Red Devils sono stati autori due giorni fa di una incredibile rimonta contro il Southampton i n Premier League: a Old Trafford, dopo l'autorete di Ugarte , la tripletta realizzata in pochi minuti da Diallo ha portato in paradiso la squadra di Ruben Amorim , almeno per un giorno. Sta di fatto che ad attirare l'attezione di chi era allo stadio oppure davanti lo schermo di casa a vedere la partita è stata l'esultanza di Zirkzee.

Rimonta United col Southampton, e Zirkzee...

L'olandese è subentrato al 53' al posto di Hojlund, impattando in maniera positiva sulla gara. Al gol del 2-1, completata la rimonta grazie a Diallo, l'attaccante olandese, prima di recarsi insieme al resto dei compagni ad abbracciare il mattatore di giornata, non si è trattenuto rivolgendosi al pubblico scuotendo con la mano in zona... inguine. Da capire se fosse un gesto polemico o me ed eventualmente verso chi, o semplicemente era troppa la gioia per la rimonta. I tifosi dello United in realtà, dopo averlo beccato qualche settimana fa, dopo l'ultima sfida contro il Southampton sui social all'unanimità hanno designato l'ingresso in campo di Zirkzee come decisivo per la vittoria.

Il gesto dell'attaccante, nonostante non sia stato redarguito dall'arbitro in campo, non è comunque passato inosservato in Federazione. Nonostante ciò, non ci sarà alcuna squalifica per l'olandese: "Come da prassi, abbiamo richiamato Joshua Zirkzee alle sue responsabilità e non dovrà affrontare ulteriori azioni", si legge in una nota diramata dalla FA. E per quanto inelegante possa essere stato il suo gesto, diventato immediatamente virale, molti tifosi dei Red Devils sono invece rimasti divertiti dalla sua esultanza, ritenendola addirittura cool.