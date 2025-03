100 mila posti, lo stadio più grande del mondo! Il maxi progetto United

Manchester United, il nuovo stadio tra progetti e dubbi

La decisione in casa Manchester United è arrivata dopo un lungo processo di valutazione, che ha visto confrontarsi diverse opzioni: ristrutturare l'attuale stadio o costruirne uno completamente nuovo. Alla fine, è stata preferita la seconda opzione, con l'idea di posizionare la nuova struttura in una zona non distante dall'attuale impianto. Il progetto è stato affidato agli architetti di Foster and Partners, che hanno svelato, sui canali social del club, il design avveniristico dello stadio, che prenderà la forma di un grande ombrello.

Il presidente esecutivo della società di architettura, Lord Norman Foster, ha dichiarato alla BBC: "Si tratta di uno dei progetti più entusiasmanti al mondo. Il nuovo stadio sarà sormontato da un enorme ombrello che raccoglierà energia e acqua piovana, coprendo una piazza pubblica che sarà due volte più grande di Trafalgar Square". Tuttavia, l'annuncio del progetto non è privo di incertezze. Una delle principali preoccupazioni riguarda il finanziamento dell'opera, considerando che il Manchester United ha attualmente un debito superiore al miliardo di euro. Oltre a questo ci sono anche le difficoltà sul campo di una squadra che non è in grado di riprendersi da un momento negativo. Nonostante le difficoltà economiche e non solo, il club sembra determinato a portare avanti questa ambiziosa iniziativa, che, se realizzata, potrebbe rappresentare una delle più grandi innovazioni nel mondo del calcio.