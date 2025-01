Manchester United a rischio sanzioni: "Dobbiamo agire subito"

Manchester United, la lettere ai tifosi: "Dobbiamo agire subito"

"Dobbiamo agire subito”, si apre così la lettera inviata dai vertici del Manchester United a i gruppi organizzati The 1958 e Fan Coalition 58 che esortano la società a “considerare le implicazioni a lungo termine dell'aumento dei prezzi dei biglietti”. Secondo le regole di profitto e sostenibilità della Premier League (PSR), i club possono perdere fino a 105 milioni di sterline in tre anni. “Se non agiamo subito, rischiamo di non rispettare i requisiti del PSR/FFP”, si legge nella lettera. “Attualmente registriamo una perdita significativa ogni anno, per un totale di oltre 300 milioni di sterline negli ultimi tre anni. Questa situazione non è sostenibile. Dovremo fare delle scelte difficili. Questo ha comportato una riduzione significativa della nostra forza lavoro e tagli in molte aree di spesa del club. Non ci aspettiamo che siano i tifosi a colmare l'attuale deficit, ma dobbiamo rivedere la nostra strategia di biglietteria per assicurarci di far pagare il giusto importo e di offrire i giusti sconti ai nostri tifosi”. Sulla questione prezzo dei ticket, lo United è stato già accusato di aver sfruttato i supporter dopo aver aumentato a 66 sterline a partita, senza sconti per bambini e pensionati.