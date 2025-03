Bruno Fernandes, i consigli dell'ex Juve sui rigori per diventare infallibile

Imparare dai migliori è il primo passo per crescere. Lo sa bene Bruno Fernandes che in una recente inttervista ai canali ufficiali del Manchester United ha spiegato una delle sue doti, ovvero i rigori. Da quando è in Premier League , con la maglia dei Red Devils, il portoghese ne ha calciati tantissimi e la percentuale di realizzazione è davvero elevata. Ben 36, gli ultimi due contro la Real Sociedad in Europa League , quelli che sono stati segnati dall'ex Udinese, più di tanti altri calciatori passati dalla sponda rossa di Manchester: Cristiano Ronaldo , suo compagno anche in nazionale, ne ha trasformati 21. Un'abilità che il trequartista ha imparato nel suo periodo trascorso alla Sampdoria grazie anche agli insegnamenti di un ex Juve.

Bruno Fernandes, i rigori e gli insegnamenti dell'ex Juve

Bruno Fernandes ha parlato ai canali ufficiali del Manchester United e ha spiegato di questa sua qualità: "Molti rigoristi hanno un lato fisso, lo scelgono, calciano di potenza e segnano di continuo. Questa cosa l'ho imparata da Fabio Quagliarella, quando ero alla Sampdoria. Lui guardava sempre il portiere, rincorsa veloce e tiro potente. Cercava sempre di capire i movimenti del portiere e tutto questo l'ho preso da lui perché voglio migliorare e imparare dai migliori".

Non solo però perché anche quando viene chiamato dal Portogallo il maestro non è proprio l'ultimo arrivato: "Anche in nazionale parlo sempre con Cristiano Ronaldo per capire qualcosa da lui. Ha cambiato spesso il modo di calciare perché nel calcio le cose cambiano molto velocemente. Se chiedessi a chiunque chi sceglierebbero per far calciare un rigore al 90esimo e salvarti la vita, quasi tutti risponderebbero Cristiano, perché in quel tipo di movimento è decisivo".