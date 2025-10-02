Manchester United, nuovo stadio nella bufera: "Giusto fare un circo con i pagliacci che abbiamo"

Doveva essere la stagione delle rinascita per il Manchester United, che reduce dal 15º posto dello scorso campionato, è rimasta impantanato nelle sabbie mobili senza più sapere a cosa aggrapparsi. Il bilancio di inizio annata riporta 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconitte in Premier League, a cui si aggiunge l'eliminazione in Carabao Cup per mano del Grimsby Town, club di quarta divisione inglese . Un rendimento che ha gettato il pubblico del Red Devils in un inguaribile sconforto - complice anche il ritrovato sorriso di chi come Scott McTominay e Rasmus Hojlund hanno lasciato Manchester svelando le gravi criticità interne di cui soffrono i giocatori oggi affidati a Ruben Amorim - . Ma ad appesantire gli animi non soltanto i risultati. Vedi i progetti per il nuovo design dell'Old Trafford, che hanno scatenato l'amara ironia di tanti utenti social.

Old Trafford: il nuovo design fa discutere

Tre torri a sostegno di un'unica copertura, a voler rappresentare il tridente del diavolo. Questa l'idea del progetto svelato dalla società, che ha però convinto ben pochi osservatori. C'è chi lo ha paragonato a un tendone da circo, spalancado le porte alla più impietosa ironia nei riguardi della contestatissima proprietà dei Glazer. "I Glazer si stanno davvero costruendo un tendone da circo per i pagliacci che sono", ha commentato un utente. Un progetto parte del piano di ampliamento dello stadio da 2 miliardi di sterline annunciato a marzo 2025 - per cui la società sta cercando di accedere a sussidi governativi, che stando a quanto riportato dal Daily Mail avrebbero già il benestare del Cancelliere Rachel Reeves - entrato però in una fase di stallo a causa del mancato accordo per l'acquisto dei terreni limitrofi di proprietà della compagnia ferroviaria Freightliner, che per l'operazione richiederebbe circa 400 milioni a fronte dei 50 previsti nel budget dei Glazer. Insomma, il discusso "tendone" potrebbe dunque non essere mai realizzato. Jim Ratcliffe, coproprietario del club, ha giudicato "speciale" il design proposto: "L'idea è di costruire lo stadio più iconico al mondo. Deve essere uno stadio riconoscibile ovunque. Vogliamo un impianto che, visto in qualsiasi parte del mondo, faccia subito pensare al Manchester United. Non è solo un nuovo stadio: tutti conoscono la Torre Eiffel e vogliono visitarla, e lo stesso dovrà accadere con questo stadio. Il design, per me, è un 10 su 10: davvero speciale". La stessa dirigenza però non ha mai indicato il tendone come la scelta definitiva, lasciando la porta aperta per nuovi progetti.