Manchester United, nuovo stadio nella bufera: "Giusto fare un circo con i pagliacci che abbiamo"

Doveva essere la stagione delle rinascita per il Manchester United, che reduce dal 15º posto dello scorso campionato, è rimasta impantanato nelle sabbie mobili senza più sapere a cosa aggrapparsi. Il bilancio di inizio annata riporta 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconitte in Premier League, a cui si aggiunge l'eliminazione in Carabao Cup per mano del Grimsby Town, club di quarta divisione inglese. Un rendimento che ha gettato il pubblico del Red Devils in un inguaribile sconforto - complice anche il ritrovato sorriso di chi come Scott McTominay e Rasmus Hojlund hanno lasciato Manchester svelando le gravi criticità interne di cui soffrono i giocatori oggi affidati a Ruben Amorim - . Ma ad appesantire gli animi non soltanto i risultati. Vedi i progetti per il nuovo design dell'Old Trafford, che hanno scatenato l'amara ironia di tanti utenti social.
Old Trafford: il nuovo design fa discutere
Tre torri a sostegno di un'unica copertura, a voler rappresentare il tridente del diavolo. Questa l'idea del progetto svelato dalla società, che ha però convinto ben pochi osservatori. C'è chi lo ha paragonato a un tendone da circo, spalancado le porte alla più impietosa ironia nei riguardi della contestatissima proprietà dei Glazer. "I Glazer si stanno davvero costruendo un tendone da circo per i pagliacci che sono", ha commentato un utente. Un progetto parte del piano di ampliamento dello stadio da 2 miliardi di sterline annunciato a marzo 2025 - per cui la società sta cercando di accedere a sussidi governativi, che stando a quanto riportato dal Daily Mail avrebbero già il benestare del Cancelliere Rachel Reeves - entrato però in una fase di stallo a causa del mancato accordo per l'acquisto dei terreni limitrofi di proprietà della compagnia ferroviaria Freightliner, che per l'operazione richiederebbe circa 400 milioni a fronte dei 50 previsti nel budget dei Glazer. Insomma, il discusso "tendone" potrebbe dunque non essere mai realizzato. Jim Ratcliffe, coproprietario del club, ha giudicato "speciale" il design proposto: "L'idea è di costruire lo stadio più iconico al mondo. Deve essere uno stadio riconoscibile ovunque. Vogliamo un impianto che, visto in qualsiasi parte del mondo, faccia subito pensare al Manchester United. Non è solo un nuovo stadio: tutti conoscono la Torre Eiffel e vogliono visitarla, e lo stesso dovrà accadere con questo stadio. Il design, per me, è un 10 su 10: davvero speciale". La stessa dirigenza però non ha mai indicato il tendone come la scelta definitiva, lasciando la porta aperta per nuovi progetti.