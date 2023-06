Il Tottenham avrebbe scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione. Si tratterebbe di Angelos Postecoglou, manager del Celtic. Stando a quanto riporta 'The Athletic' gli Spurs avrebbero trovato un accordo verbale con il tecnico australiano di origini greche sulla base di un contratto biennale con opzione per una terza stagione. Resta a questo punto da convincere il club scozzese.