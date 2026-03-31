Tottenham-De Zerbi, c’è l’accordo: sarà lui il dopo Tudor, missione salvezza in Premier League

Il Tottenham è pronto a cambiare guida tecnica nel momento più delicato della stagione . Dopo l’esperienza poco convincente dell'ex Juve Tudor, il club londinese ha deciso di puntare su De Zerbi ( nonostante la campagna di protesta dei tifosi ) per provare a risollevare una situazione di classifica complicata . Un ritorno in Premier League per l'allenatore italiano, dopo gli anni al Brighton dove ha lasciato un bel ricordo. La dirigenza Spurs si è subito attivata per cercare di trovare il tecnico giusto per togliere dai guai la squadra, che al momento rischia una clamorosa retrocessione in Championship. L’ex tecnico del Marsiglia inizialmente non era orientato ad accettare un incarico a stagione in corso, ma l’insistenza del club inglese e la proposta di cinque anni, ha fatto la differenza. Decisive anche le rassicurazioni ricevute sul progetto futuro, con la possibilità di costruire una squadra solida e competitiva nelle prossime stagioni.

De Zerbi-Tottenham, accordo di massima

C’è già un’intesa di massima tra De Zerbi e il Tottenham, come riportato da SkySport: restano da sistemare gli ultimi dettagli burocratici (qui alcune info), ma l’allenatore italiano ha dato il via libera definitivo al suo ritorno in Premier League. Per il tecnico bresciano si tratterebbe di un rientro rapido in panchina, a meno di due mesi dalla fine dell’avventura con il Marsiglia. Dopo l’addio al club francese, l'allenatore è pronto a rimettersi subito in gioco in un campionato che conosce bene e dove ha già lasciato un segno importante grazie al lavoro svolto al Brighton tra il 2022 e il 2024. In quelle due stagioni ha conquistato la prima storica qualificazione del club all’Europa League, proponendo un calcio offensivo e riconoscibile che gli è valso grande considerazione a livello internazionale. Proprio per questo il Tottenham ha deciso di affidarsi a lui per invertire la rotta in un momento complicato.

Missione salvezza per gli Spurs

La situazione del Tottenham, è tutt’altro che tranquilla: la squadra si trova attualmente a ridosso della zona retrocessione, con un margine minimo sul West Ham di un punto. L’obiettivo principale sarà quindi quello di allontanarsi rapidamente dalle ultime posizioni e mettere in sicurezza la stagione. De Zerbi, con le sue idee di gioco e la capacità di valorizzare la rosa, rappresenta la scommessa del Tottenham per evitare un epilogo clamoroso e rilanciare il progetto tecnico già nelle prossime settimane.