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Senesi, dall'interesse Juve alla permanenza in Premier: va al Tottenham di De Zerbi, è ufficiale

Il difensore argentino ha lasciato il Bournemouth da parametro zero, ma prosegue la sua esperienza in Inghilterra: approda agli Spurs
2 min
senesiTottenhamCalciomercato
Senesi, dall'interesse Juve alla permanenza in Premier: va al Tottenham di De Zerbi, è ufficiale© tottenhamhotspur.com

Marcos Senesi continuerà la sua avventura in Premier League. Dopo essersi svincolato dal Bournemouth, il difensore argentino è approdato al Tottenham guidato da Roberto De Zerbi, che ha annunciato ufficialmente il suo arrivo senza rendere nota la durata dell'accordo. Il centrale classe 1997 in passato è finito anche nel mirino di squadre italiane come Roma e soprattutto Juventus, con i bianconeri che lo avevano inseguito incontrando addirittura gli agenti. Senesi ha indossato nel corso della sua carriera le maglie di San Lorenzo e Feyenoord prima di imporsi con il Bournemouth.

Senesi resta in Premier: ufficiale al Tottenham

Il difensore ha dichiarato: "È una sensazione davvero speciale essere un giocatore del Tottenham. Il club ha subito dimostrato di credere in me e non vedo l'ora di vivere questa esperienza. Darò il massimo per rendere orgogliosi i tifosi e per riportare il club dove merita di stare. Voglio vincere trofei con il Tottenham e farò tutto il possibile per riuscirci".

Grandi parole di elogio da parte del tecnico degli Spurs, Roberto De Zerbi: "L'esperienza, la qualità tecnica e la grinta di Marcos ci rafforzeranno in difesa, oltre a darci flessibilità tattica. Si trova a suo agio in una squadra che predilige il possesso palla, legge molto bene il gioco e ha la personalità giusta per eccellere in un ambiente competitivo. Apprezzo molto anche la sua mentalità e la sua voglia di migliorarsi costantemente, non vedo l'ora di lavorare con lui e di vedere il grande contributo che potrà dare alla squadra".

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