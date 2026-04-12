Ciao Senesi, gli occhi Juve altrove: il sogno e il nome da 30 milioni. Gatti, messaggio chiaro

Che sarebbe stata complicata, lo si sapeva già. Che potrebbe finire qui, invece, è ben più di una sorpresa. Marcos Senesi si avvicina al suo futuro: l'ultimo blitz in Italia degli agenti non ha portato al risultato sperato, ossia un rialzo rispetto ai primi interessamenti - e nel caso della Juve, a una vera e propria offerta - sul difensore centrale. Che lascerà il Bournemouth, che perciò aspetta un passo in avanti sostanziale per quanto riguarda il suo prossimo club. Bene: i nuovi sviluppi hanno riportato i club di Premier League in pole position sul centrale. Del resto, si parla di Chelsea e Manchester United, del nuovo Tottenham che sta nascendo e che ambisce a conservare la categoria per ricominciare più forte. Potrebbe così sfumare uno dei primi obiettivi juventini per la prossima stagione, uno dei parametri zero più interessanti dell'intero mercato.