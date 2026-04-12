Ciao Senesi, gli occhi Juve altrove: il sogno e il nome da 30 milioni. Gatti, messaggio chiaro

Che sarebbe stata complicata, lo si sapeva già. Che potrebbe finire qui, invece, è ben più di una sorpresa. Marcos Senesi si avvicina al suo futuro: l'ultimo blitz in Italia degli agenti non ha portato al risultato sperato, ossia un rialzo rispetto ai primi interessamenti - e nel caso della Juve, a una vera e propria offerta - sul difensore centrale. Che lascerà il Bournemouth, che perciò aspetta un passo in avanti sostanziale per quanto riguarda il suo prossimo club. Bene: i nuovi sviluppi hanno riportato i club di Premier League in pole position sul centrale. Del resto, si parla di Chelsea e Manchester United, del nuovo Tottenham che sta nascendo e che ambisce a conservare la categoria per ricominciare più forte. Potrebbe così sfumare uno dei primi obiettivi juventini per la prossima stagione, uno dei parametri zero più interessanti dell'intero mercato.
Senesi, la Juve aveva intuito
Naturalmente, nulla per cui strapparsi vesti o capelli: la Juventus aveva intuito quanto la strada fosse in salita già quando si era messa all'ascolto delle richieste dell'entourage del centrale. Andando via con il proprio cartellino in mano, Senesi s'è messo alla ricerca di un quadriennale ad almeno 5 milioni a stagione. Troppi, per i bianconeri. Che avevano in mente un altro tipo di investimento, ben più basso, più o meno circa la metà rispetto alle pretese del calciatore. Pertanto, con ogni probabilità, salvo rilanci dell'ultimo minuto che in questo momento non sembrano previsti, se ne farà a meno.
Bremer, non è più un mistero
Perché si può, almeno adesso, con il parco centrali ancora interamente a disposizione e i ragionamenti che aspetteranno quantomeno il finale di stagione - centrare il quarto posto farebbe tutta la differenza del mondo - e le prime offerte in arrivo per gli attuali difensori di Spalletti. Non è più un mistero la situazione di Gleison Bremer, tanto per cominciare: la clausola rescissoria da 58 milioni di euro, valida da luglio al 10 agosto, pone la Juventus nella posizione di poter effettivamente fare a meno del brasiliano. E Gatti? Da tempo si rincorrono voci su possibili saluti: per Lucio non è un titolare e lì in mezzo si aspetta un salto di qualità dal mercato. Perciò, ecco, se vorrà un certo tipo di spazio, più semplicemente dovrà andare a cercarlo altrove.
Missione centrali
E altrove in questo momento la stessa Juve sta concentrando la sua missione per la prossima catena di centrali: se molto dipenderà anche dalle dinamiche dell'estate, un investimento per reparto è quasi assodato. Il sogno rimane Rudiger, ma ha costi alti ed è per questo vincolato alla Champions League. L'altro nome caldo è quello di Kiwior, oggi al Porto. Prezzo? Poco più di 30 milioni di euro.
A Lucio piace, eccome. Come gli piacerebbe avere una certezza granitica per ogni posizione, specialmente quelle più delicate: non è più tempo di rischiare, non è più tempo di affidarsi a sensazioni o lasciarsi guidare da ragionamenti esclusivamente economici. Sarà instant team. Dovrà farsi pronta per lo scudetto.
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Che sarebbe stata complicata, lo si sapeva già. Che potrebbe finire qui, invece, è ben più di una sorpresa. Marcos Senesi si avvicina al suo futuro: l'ultimo blitz in Italia degli agenti non ha portato al risultato sperato, ossia un rialzo rispetto ai primi interessamenti - e nel caso della Juve, a una vera e propria offerta - sul difensore centrale. Che lascerà il Bournemouth, che perciò aspetta un passo in avanti sostanziale per quanto riguarda il suo prossimo club. Bene: i nuovi sviluppi hanno riportato i club di Premier League in pole position sul centrale. Del resto, si parla di Chelsea e Manchester United, del nuovo Tottenham che sta nascendo e che ambisce a conservare la categoria per ricominciare più forte. Potrebbe così sfumare uno dei primi obiettivi juventini per la prossima stagione, uno dei parametri zero più interessanti dell'intero mercato.
Senesi, la Juve aveva intuito
Naturalmente, nulla per cui strapparsi vesti o capelli: la Juventus aveva intuito quanto la strada fosse in salita già quando si era messa all'ascolto delle richieste dell'entourage del centrale. Andando via con il proprio cartellino in mano, Senesi s'è messo alla ricerca di un quadriennale ad almeno 5 milioni a stagione. Troppi, per i bianconeri. Che avevano in mente un altro tipo di investimento, ben più basso, più o meno circa la metà rispetto alle pretese del calciatore. Pertanto, con ogni probabilità, salvo rilanci dell'ultimo minuto che in questo momento non sembrano previsti, se ne farà a meno.