Goretzka-Juve, contatto e agenti in Italia: gli occhi di Allegri e non solo. Cosa filtra e che c'entra Senesi

Nel mercato - si sa - un affare tira l’altro. Ecco perché nei dialoghi tra la dirigenza della Juventus e i procuratori dell’agenzia Roof i temi di discussione sono diversi e possono portare in numerose direzioni. In primis verso Marcos Senesi sul quale la società bianconera è in azione da ormai diverse settimane. Il centrale argentino, infatti, va in scadenza il prossimo 30 giugno e ha già comunicato da tempo alla dirigenza del Bournemouth l’intenzione di non rinnovare il proprio contratto. Il motivo di tale scelta è semplice: a 28 anni il nazionale albiceleste ambisce a fare il grande salto in un top club e al tempo stesso ad aumentare il suo conto in banca. Desideri leciti e legittimi: non c’è nulla di male. Con la Signora che sta provando il colpo a parametro zero. Sul piatto un quadriennale da 3 milioni a stagione più bonus. Basteranno? Difficile al momento, visto che ci sono club inglesi (Tottenham e Aston Villa) e tedeschi (Borussia Dortmund) disposti a dargliene almeno 4 netti all’anno. Certo, il fascino della Juve ha pochi eguali al mondo ma il denaro spesso gioca un ruolo determinante all’interno di queste negoziazioni. Motivo per cui la Juventus non molla la presa, ma al tempo stesso sa che non sarà affatto semplice assicurarsi il classe 1997.
Juve, obiettivo Goretzka: concorrenza europea e costi dell’operazione
Negli ultimi giorni, però, i dialoghi tra la Roof e la Signora si sono indirizzati in particolare su un altro assistito della scuderia tedesca: ovvero Leon Goretzka. Il centrocampista ha già ufficializzato a inizio febbraio l’addio al Bayern Monaco a fine stagione e fa gola a parecchi top club europei. Nella finestra di mercato invernale aveva provato a prenderlo l’Atletico Madrid. Senza successo.
Ora si registra l’interesse delle big londinesi Arsenal e Tottenham, che vantano denari a profusione e potrebbero soddisfare le richieste iniziali del classe 1995. Il metronomo dei bavaresi chiede, infatti, un triennale da 7 milioni a stagione. Cifre decisamente importanti alle nostre latitudini che diventano ancor più rilevanti, se si sommano pure i 10 milioni desiderati come bonus alla firma.
Strategie Juve: alternative a centrocampo e sfida alle italiane
Vero che la Juve un’operazione simile l’ha fatta proprio l’anno scorso con Jonathan David, prelevato a zero dal Lille con uno stipendio da 6 milioni netti più bonus fino al 2030 (accordo quinquennale) e l’ulteriore pagamento a carico della società bianconera di 12,5 milioni quali oneri accessori (commissioni e bonus alla firma per la punta). Insomma, volendo i margini - soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions - ci sarebbero pure per arrivare a uno come Goretzka.
Va adesso capito se l’eventuale sforzo e sacrificio economico valga la pena. Ma questa decisione spetterà anche a Luciano Spalletti, che - non è un mistero - invoca a gran voce un innesto di spessore per la mediana. Un giocatore di alto livello e dal curriculum vincente per alzare immediatamente il livello. Solo così si può colmare il gap con l’Inter. Se su Franck Kessiè ci sono dei dubbi per gli anni arabi poco allenanti, discorso diverso per Bernardo Silva (la concorrenza da battere però appare foltissima) e appunto Goretzka. Sul tedesco c’è pure il pressing di altre squadre nostrane: Inter e Napoli hanno sondato il terreno ed effettuato chiacchierate esplorative nelle ultime settimane con l’entourage del numero 6 del Bayern.
La società italiana più attiva, oltre alla Juve, sembra però essere il Milan: con Allegri che lo vorrebbe affiancare a Modric e Rabiot per completare un trio di centrocampo di altissimo livello. L’asta è aperta. La Juve c’è.
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Nel mercato - si sa - un affare tira l’altro. Ecco perché nei dialoghi tra la dirigenza della Juventus e i procuratori dell’agenzia Roof i temi di discussione sono diversi e possono portare in numerose direzioni. In primis verso Marcos Senesi sul quale la società bianconera è in azione da ormai diverse settimane. Il centrale argentino, infatti, va in scadenza il prossimo 30 giugno e ha già comunicato da tempo alla dirigenza del Bournemouth l’intenzione di non rinnovare il proprio contratto. Il motivo di tale scelta è semplice: a 28 anni il nazionale albiceleste ambisce a fare il grande salto in un top club e al tempo stesso ad aumentare il suo conto in banca. Desideri leciti e legittimi: non c’è nulla di male. Con la Signora che sta provando il colpo a parametro zero. Sul piatto un quadriennale da 3 milioni a stagione più bonus. Basteranno? Difficile al momento, visto che ci sono club inglesi (Tottenham e Aston Villa) e tedeschi (Borussia Dortmund) disposti a dargliene almeno 4 netti all’anno. Certo, il fascino della Juve ha pochi eguali al mondo ma il denaro spesso gioca un ruolo determinante all’interno di queste negoziazioni. Motivo per cui la Juventus non molla la presa, ma al tempo stesso sa che non sarà affatto semplice assicurarsi il classe 1997.
Juve, obiettivo Goretzka: concorrenza europea e costi dell’operazione
Negli ultimi giorni, però, i dialoghi tra la Roof e la Signora si sono indirizzati in particolare su un altro assistito della scuderia tedesca: ovvero Leon Goretzka. Il centrocampista ha già ufficializzato a inizio febbraio l’addio al Bayern Monaco a fine stagione e fa gola a parecchi top club europei. Nella finestra di mercato invernale aveva provato a prenderlo l’Atletico Madrid. Senza successo.
Ora si registra l’interesse delle big londinesi Arsenal e Tottenham, che vantano denari a profusione e potrebbero soddisfare le richieste iniziali del classe 1995. Il metronomo dei bavaresi chiede, infatti, un triennale da 7 milioni a stagione. Cifre decisamente importanti alle nostre latitudini che diventano ancor più rilevanti, se si sommano pure i 10 milioni desiderati come bonus alla firma.