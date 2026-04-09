Goretzka-Juve, contatto e agenti in Italia: gli occhi di Allegri e non solo. Cosa filtra e che c'entra Senesi

Nel mercato - si sa - un affare tira l’altro. Ecco perché nei dialoghi tra la dirigenza della Juventus e i procuratori dell’agenzia Roof i temi di discussione sono diversi e possono portare in numerose direzioni. In primis verso Marcos Senesi sul quale la società bianconera è in azione da ormai diverse settimane. Il centrale argentino, infatti, va in scadenza il prossimo 30 giugno e ha già comunicato da tempo alla dirigenza del Bournemouth l’intenzione di non rinnovare il proprio contratto. Il motivo di tale scelta è semplice: a 28 anni il nazionale albiceleste ambisce a fare il grande salto in un top club e al tempo stesso ad aumentare il suo conto in banca. Desideri leciti e legittimi: non c’è nulla di male. Con la Signora che sta provando il colpo a parametro zero. Sul piatto un quadriennale da 3 milioni a stagione più bonus. Basteranno? Difficile al momento, visto che ci sono club inglesi (Tottenham e Aston Villa) e tedeschi (Borussia Dortmund) disposti a dargliene almeno 4 netti all’anno. Certo, il fascino della Juve ha pochi eguali al mondo ma il denaro spesso gioca un ruolo determinante all’interno di queste negoziazioni. Motivo per cui la Juventus non molla la presa, ma al tempo stesso sa che non sarà affatto semplice assicurarsi il classe 1997.