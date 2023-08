Ronaldo pronto ad alzare la Coppa del Mondo...o quasi: ecco la UAFA Cup

Così denominata dalla stagione 2012/2013, alla Coppa UAFA, prendono parte i club delle Federazioni calcistiche dell'Asia occidentale e nordafricane. Il numero di squadre per paese che si qualificano all'Arab Club Champions Cup dipende dal Ranking FIFA.

UAFA Cup, come funziona e il trofeo...

I Paesi membri della UAFA sono: Algeria, Arabia Saudita, Bahrein, Comore, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Gibuti, Giordania, Iraq, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Mauritania, Oman, Palestina, Qatar, Siria, Somalia, Sudan, Tunisia e Yemen. Il format dell'Arab Club Champions Cup prevede la partecipazione di 37 squadre.

Si parte con un turno preliminare con quattro squadre, si prosegue con un primo turno di qualificazione da 24 squadre (23 squadre più la vincitrice del turno preliminare) e si prosegue con il secondo turno di qualificazione da 12 squadre (quelle che hanno vinto la sfida secca del turno precedente). Poi prende il via la fase a gironi composta da 16 squadre (10 qualificate di diritto e le 6 squadre vincitrici del secondo turno di qualificazione). La fase a gironi si gioca con match di sola andata (3 partite per ogni squadra). Alla fase ad eliminazione diretta si qualificano 8 squadre (le prime e le seconde della fase a gironi).

La fase finale dell'Arab Club Champions Cup si disputa tutto in solo Paese, come se fosse un Mondiale che si esaurisce in meno di un mese. La forma della Coppa ricorda palesemente quella della Coppa del Mondo. L'edizione 2023 la fase finale del torneo si gioca in Arabia Saudita, nelle sedi di Abha, Al Bahah, Khamis Mushait e Taif.