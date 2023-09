Milinkovic-Savic batte Benzema: Al-Hilal, vittoria e sorpasso in vetta

JEDDAH (rabia Saudita) - Al Prince Abdullah al-Faisal Stadium di Jeddah si apre la 5ª giornata della Saudi Pro League con il big match al vertice tra l' Al-Ittihad e l' Al-Hilal che ha regalato gol, emozioni ed una nuova capolista. Infatti la squadra dell'ex Lazio Milinkovic Savic si è imposta in rimonta per 4-3 infliggendo il 1° ko stagionale ai gialloneri superandoli in testa alla classifica (13 punti a 12). In attesa del match dell' Al Ahli di Kessie (12 punti).

Inizio scoppiettante con i padroni di casa in rete al 16' con Romarinho ma raggiunti 4 minuti dopo da Mitrovic, A sbloccare l'equilibrio ci ha pensato l'ex leggenda del Real Madrid di tacco al 38'. Nei minuti di recupero (45'+8) Hamdallah cala il tris per il 3-1. La partita sembra indirizzata ma nella ripresa le "Onde Blu" ribaltano la situazione: in 5 minuti (60' e 65') Mitrovic pareggia la partita e al 71' l'ex laziale serve l'assoist ad Al Dawsari per il 4-3 Al-Hilal!

Primo successo per l'Al Akhdoud. Bene l'Al Taee

L'Al Taee strappa nel finale il successo per 1-0 contro l'Abha dell'ex Milan Tatarusanu, decisivo il gol all'83' di Cordea. Primo successo stagione per l'Al Akhdoud che s'impone per 1-0 sul campo dell'Al Riyadh (3° ko consecutivo) grazie al gol al 55' di Tawamba. Infine pareggio a reti inviolate tra Al Feiha ed Al-Raed.

