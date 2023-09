Ronaldo show: l'Al Nassr batte l'Al Ahli di Firmino, Kessié e Demiral

Cristiano Ronaldo non ha intenzione di fermarsi. Il fuoriclasse portoghese è sceso in campo realizzando una doppietta con il suo Al Nassr (alla quarta vittoria consecutiva) nel match valido per la settima giornata della Saudi Pro League vincendo 4-3 in casa contro l' Al Ahli .

Il portoghese ha aperto le marcature dopo appena 4' su assist dell'ex Bayern Monaco Mane prima della doppietta di Talisca. CR7 ha poi chiuso i giochi siglando il gol del poker al 52'. Per gli avversari sono stati inutili i gol di Kessié e Mahrez, due delle tante stelle che nell'ultima sessione di mercato hanno abbandonato l'Europa per abbracciare il progetto saudita. All'88' Al Brikan accorcia nuovamente le distanze ma è inutile. Con le due reti realizzate oggi Ronaldo diventa sempre più capocannoniere del campionato: 9 gol e 4 assist in 6 partite giocate.

Saudi Pro League, gli altri risultati

Nei match del pomeriggio l'Al Khaleej si è imposto di misura in casa dell'Al Akhdoud grazie alla rete su rigore di Narey. Successo esterno anche per l'Al Feiha, che ha vinto 3-1 contro l'Al Riyadh: decisive le reti di Nwakaeme, Sakala e Sabiri. Vince senza problemi l'Al Wehda in casa contro l'Abha: netto 4-0 raggiunto grazie ai gol di Goodwin, Al Hafit, Fajr con Ighalo a chiudere i giochi.