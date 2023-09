Cristiano Ronaldo mai sazio: l'annuncio sul futuro

RIAD (Arabia Saudita) - Grande entusiasmo in casa Al-Nassr dopo l'ultima vittoria in campionato. Sconfitto 4-3 l' Al-Ahli dell'ex Milan Kessie con le doppiette di Talisca ma soprattutto di Cristiano Ronaldo .

Il fuoriclasse portoghese ha iniziato a marce alte la stagione in Saudi League con già 9 reti a referto e la sua squadra si è anche presa la testa della classifica (18 punti, +1 sull'Al-Hilal di Neymar). Un entusiasmo che lo stesso ex Juventus ha confermato nel post-partita ribadendo il suo stato di forma e la sua mentalità: "Beh, amo ancora il calcio nonostante la mia età, amo ancora giocare, segnare gol, vincere partite e continuerò finché le mie gambe non diranno: ‘Cristiano, è finita’. Ma finora mi sento bene. Continuo ad aiutare la squadra. Ma per me la cosa più importante oggi è che siamo in testa alla classifica”.