Ronaldo trascina l'Al Nassr. Neymar sbaglia un rigore, ma l'Al Hilal è primo

E' sempre Cristiano Ronaldo l'uomo decisivo per l'Al Nassr: il portoghese decide all'87' su rigore e regala ai gialloblu la vittoria sul campo dell'Al Tai che vale il -1 dalla vetta dopo 8 giornate. Ospiti in vantaggio al 32' con Talisca che sfrutta al meglio un assist del fenomeno portoghese, pareggio dei padroni di casa al 79' con Misidjan e gol decisivo di CR7 che con freddezza trasforma il penalty del definitivo 2-1. Decimo gol in sette partite per Cristiano Ronaldo e record di gol con squadre di club in continuo aggiornamento.