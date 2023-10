Milinkovic-Savic trascina l'Al-Hilal: doppietta per la vetta della Saudi League

NAJRAN (Arabia Saudita) - Sabato della 9ª giornata di Saudi League con l'Al-Hilal (privo di Neymar diventato papà per la seconda volta) che vince la seconda partita consecutiva nel segno dell'ex Lazio Sergei Milinkovic-Savic. La "Mezzaluna Blu" si è imposta per 3-0 sul campo dell'Al Akhdoud grazie al gol in apertura di Michael (10') e poi alla doppietta di Milinkovic Savic arrivata al 71' e all'83' bravo a correggere in tap-in l'errore dal dischetto di Al Dawsari. Un successo che riporta l'Al-Hilal al comando della classifica a quota 23 punti a +1 sull'Al-Taawon e +4 sull'All-Nassr di Cristiano Ronaldo frenato venerdì dall'Abha di Tatarusanu.