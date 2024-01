Ronaldo: "Saudi League non inferiore alla Ligue 1. Ritiro? Tra 10 anni..."

Cristiano Ronaldo ha vinto i premi miglior giocatore del Medio Oriente, calciatore più amato dai tifosi e "Maradona Award" ai Globe Soccer Awards di Dubai, come miglior marcatore dell'anno solare: 54 gol in 59 presenze. Il portoghese ha rilasciato alcune dichiarazioni e qualche stoccata. Non si è tirato indietro, non lo fa in campo e neanche davanti i microfoni: "Quanto a lungo mi vedo ancora a questo livello? Non lo so, io vivo giorno per giorno. Ho avuto alcuni problemi a livello personale e professionale, ora penso in un modo diverso, mi sento bene e sono ancora capace di segnare. Posso aiutare la squadra e la nazionale. Continuerò finché ne avrò, non so quando arriverà il momento di smettere. Magari tra dieci giorni, oppure tra dieci anni...".