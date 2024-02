Cristiano Ronaldo fuori controllo: i tifosi lo provocano, lui risponde così

Cristiano Ronaldo è stato protagonista in negativo nella Riyad Season Cup. Se in campo non ha brillato dopo il rientro dall'infortunio, ha fatto clamore quanto è successo al triplice fischio dell'arbitro. L'Al Nassr ha perso 2 a 0 contro l'Al Hilal nella finalissima, dopo aver rifilato sei reti all'Inter Miami di Leo Messi. Una sconfitta che ha infastidito il talento portoghese imbeccato anche dal pubblico. La frustrazione per il risultato e il nervosismo per gli sfottò hanno giocato un brutto scherzo a CR7 che si è lasciato andare a un due reazioni eccessive.