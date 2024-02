Benzema-Al Ittihad, pace fatta: "La leggenda sta tornando"

Si chiude probabilmente il caso Karim Benzema . Nelle ultime settimane l'attaccante francese era stato infatti al centro di varie voci di mercato, per la sua volontà di lasciare l' Arabia Saudita dopo appena 6 mesi. Nelle ultime ore l'ex Real Madrid è però tornato ad allenarsi regolarmente con la squadra, come testimoniato dai social dell' Al-Ittihad .

Arabia Saudita, la ricostruzione del caso Benzema

Durante tutta la sessione di calciomercato invernale, Karim Benzema è stato tra i più chiacchierati per un possibile ritorno nel calcio europeo. Il francese aveva infatti ufficialmente chiesto ai dirigenti dell'Al-Ittihad di liberarlo dal ricco contratto firmato in estate. Le squadre più interessate sembravano essere Lione e Manchester United, ma alla fine Benzema è rimasto in Arabia Saudita. Il motivo è stato soprattutto il muro del club saudita, che avrebbe accontentato l'ex Real solo di fronte ad un'importante offerta.