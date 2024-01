“Benzema, nessun ritorno in Europa: lascia l'Al-Ittihad ma…”

Nelle ultime settimane si è parlato tantissimo del possibile futuro di Karim Benzema . Tra fine dicembre e inizio gennaio il francese è stato in rotta con l' Al Ittihad perché non si è presentato al raduno ed è stato quindi messo fuori squadra da Gallardo . Nervi tesi insomma tra l'ex Real Madrid e il club saudita e alla base di queste divergenze ci sarebbe anche la delusione del mancato arrivo di altri giocatori di qualità, Kanté a parte, a differenza di altri club come l' Al Nassr o l' Al Hilal . Per questo la voce di un possibile addio al club si è fatta sempre più insistente.

Benzema, niente Europa: ecco il futuro del francese

Dopo le voci della sua esclusione al raduno con l'Al Ittihad diverse squadre si sarebbero fatte avanti, tra cui il Chelsea (come riportato dal The Telegraph), ma il futuro di Benzema non sarà in Europa. L'attaccante francese è disposto a lasciare l'Al Ittihad ma non lascerà l'Arabia Saudita. Come riportato dal quotidiano francese, L'Equipe, su Karim si è fatto avanti un altro club di Ryhad ma il nome non è ancora uscito. Insomma, la trama sul futuro di Benzema si è fatta sempre più fitta e in questi giorni potrebbero arrivare novità in questo senso.