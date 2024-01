"Benzema di nuovo in Europa? Un top club di Premier ci prova!"

"Chelsea, occasione Benzema"

A fare il punto è il The Telegraph, che in queste ore ha sottolineato come il Chelsea abbia bisogno di un rinforzo in attacco, e starebbe pensando proprio all'ex Real Madrid. I Blues devono valutare l'entità dell'infortunio di Nkunku, e sanno che qualcora per rinforzare il reparto potrebbe essere necessaria. Impraticabile, secondo il quotidiano, l'opzione Victor Osimhen per la finestra invernale di calciomercato, visti i costi esosi dell'operazione (circa 120 milioni di sterline). La soluzione più plausibile sarebbe dunque quella di ricorrere ad un prestito di 6 mesi: da non escludere quindi, in tal senso, un paio di opzioni provenienti dall'Arabia.

Una di queste sarebbe l'ex Liverpool Roberto Firmino, ma anche Benzema. Mauricio Pochettino ha sottolineato di non aver comunicato il desiderio di ingaggiare un attaccante e la sua preferenza a "non far squillare il telefono" potrebbe indicare il desiderio del Chelsea di non ripetere gli errori del passato e di non lasciarsi prendere dal panico per un affare non adatto. Situazione in evoluzione, dopo soli pochi mesi Karim 'The Dream' Benzema potrebbe tornare in Europa.