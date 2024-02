Ronaldo risponde alla provocazione dei tifosi dell'Al Shabab: cos'era successo

Quarta vittoria consecutiva per l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo in questo 2024. La formazione saudita sta macinando punti e provando a recuperare l'Al Hilal capolista. L'ultimo successo degli arabi guidati dal portoghese è arrivato sul campo dell'Al Shabab con il risultato di 3 a 2. A far parlare, come spesso accade, non è tanto il risultato o il gol segnato dall'ex Juve su calcio di rigore - ormai i numeri in carriera si fa fatica a tenerli aggiornati - ma è stata la reazione dell'attaccante verso i tifosi della squadra di casa.