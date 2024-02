"Cristiano Ronaldo, cosa rischia dopo i gestacci ai tifosi dell'Al Shabab"

Continua a far discutere il caso Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. L'attaccante portoghese è stato infatti come al solito protagonista nell'ultima giornata di Saudi Pro League, in cui l'Al Nassr si è imposto per 3-2 contro l'Al Shabab grazie ad un suo gol. L'esultanza provocatoria non è però passata inosservata ed ora il portoghese rischia una sanzione.