Cristiano Ronaldo fuori controllo: stende l'avversario e mima un pugno all’arbitro

Serata nera per l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, che perde per 2-1 nella Supercoppa saudita contro l'Al-Hilal. Quest'ultimo si porta sul doppio vantaggio con Al-Dawsari e Malcom, inutile la rete in pieno recupero siglata da Mané per i gialloblù. Sul risultato di 2-0, all'86', l'Al-Nassr è rimasto in 10 uomini proprio per l'espulsione di... CR7.