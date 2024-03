Ronaldo, ko e rabbia: i gesti in faccia al quarto uomo che reagisce così

Una serata amara per il Portogallo di Cristiano Ronaldo quella contro la Slovenia. I lusitani, infatti, sono usciti sconfitti dalla partita amichevole giocata allo stadio Stozice di Ljubljana con il risultato di 2 a 0 (reti di Cerin ed Elsnik). Gara che ha interrotto la striscia positiva della nazionale portoghese: tra amichevoli (Svezia) e le gare di qualificazione agli Europei in Germania ha raccolto ben 11 successi consecutivi, ultima partita persa quella contro il Marocco ai Mondiali in Qatar nel 2022. Al triplice fischio l'asso portoghese dell'Al Nassr è andato su tutte le furie verso la direzione arbitrale ed è corso negli spogliatoi davvero furioso.

Ronaldo, la reazione dopo Slovenia-Portogallo Cristiano Ronaldo non ama perdere e lo ha dimostrato ampiamente nel corso della sua carriera con quella continua voglia di migliorarsi per restare nell'olimpo dei calciatori più forti del mondo. Il portoghese non ama perdere nemmeno quando si tratta di amichevoli e alla fine della gara è andato su tutte le furie contestando l'operato dell'arbitro e dei suoi assistenti.

In un video circolato sui social si è visto chiaramente il gesto del due fatto con le mani in direzione del quarto uomo mentre si sta dirigendo negli spogliatoi. A suo dire, infatti, il direttore di gara non avrebbe concesso due rigori al Portogallo. Dopo la sfuriata, il quarto uomo ha sorriso per il gesto e le parole di Ronaldo forse per stemperare la tensione e la situazione.

