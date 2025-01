Allegri, ritorno vicino! Il clamoroso scenario per raggiungere l'ex Juve

Allegri potrebbe ritornare in pista . E non si tratta di Serie A, Premier o altri top campionati europei, ma di Saudi League . Le sirene dell'Arabia si sono attivate e Max potrebbe anche ascoltare questa nuova proposta, così come ha fatto Pioli con l'Al Nassr. In Asia ritroverebbe Cristiano Ronaldo , che ha allenato alla Juventus, ma da avversario. Infatti il club interessato al tecnico italiano è l' Al Ahli , come riporta Sky Sport, che vorrebbe convincere l'ex Juve per giugno. Nei prossimi mesi invece la dirigenza vorrebbe affidare l'incarico a un altro mister azzurro, Gabriele Cioffi , ex Udinese e Verona.

L'Arabia tenta Allegri

Mai come ora, il ritorno in panchina di Allegri si fa più concreto. Dopo l'esonero della Juventus post finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, l'allenatore non ha trovato altre squadre. Forse in attesa dell'offerta migliore o di un'esperienza diversa. Dopo le tentazioni dalla Nazionale belga, ora è arrivata alle orecchie del mister la proposta araba. Max non ha mai allenato al di fuori dell'Italia da quando ha messo per la prima volta piede in panchina (Aglianese, Spal, Grosseto, Sassuolo, Cagliari, Milan e Juve) e potrebbe accettare una destinazione estera per mettersi in gioco e arricchire il proprio portafoglio. Un mese fa l'aveva cercato anche l'Al-Shabab, ma poi hanno affidato l'incarico a Fatih Terim.