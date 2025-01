Allegri, pronto il viaggio in Arabia: la maxi offerta per strappare il sì

Il summit galeotto di giovedì pomeriggio al Me Hotel di Milano ha scatenato un vespaio di polemiche in Arabia Saudita e una conclusione (momentanea?) sorprendente, con il tecnico Jaissle confermato a furor di popolo e con tanto di comunicato: «In risposta alle recenti notizie riguardanti lo staff tecnico, l’Al Ahli Club Company comunica che l’allenatore tedesco Matthias Jaissle continuerà a guidare la squadra come capo allenatore, con il pieno supporto della dirigenza per realizzare le aspirazioni e il futuro del club ambizioni». L’emissario dell’ Al Ahli era sbarcato a Milano per convincere Massimiliano Allegri a diventare il nuovo allenatore della formazione biancoverde. Missione centrata a metà.

Allegri, l'Arabia torna all'assalto

L'offerta per Allegri

L’ex tecnico della Juve, infatti, non ha chiuso la porta nei confronti della compagine di Gedda, ma ha lasciato la porta aperta in prospettiva futura. Tanto che l’Al Ahli sta preparando il viaggio dell’allenatore livornese in terra saudita per conoscere e studiare da vicino le strutture del club. Pronto un biennale da 20 milioni netti a stagione più numerosi e cospicui bonus per convincerlo. Sempre nell’albergo di piazza della Repubblica ha fatto capolino lo stesso giorno Gabriele Cioffi, al quale spetterebbe il compito di traghettare Mahrez e compagni verso il credo calcistico di Allegri. Una sorta di preparativi prolungati in vista del suo avvento. Peccato che in Arabia i tifosi dell’Al Ahli non abbiano affatto preso bene questo ribaltone in panchina. Anzi, si sono scagliati contro la dirigenza biancoverde, rea di non aver centrato per il secondo anno di fila gli obiettivi prefissati e di scaricare tutte le colpe sull’allenatore.

I tifosi sono con Jaissle

Quel Matthias Jaissle che gode di grande credito tra i tifosi dell’Al Ahli. Tanto che a Gedda hanno addirittura esposto un esplicito striscione di contestazione all’indirizzo del proprio management (Enough failure leave!”, ovvero “Fallimento sufficiente a lasciare!») e in segno di solidarietà nei confronti del tecnico tedesco. E l’ex allenatore del Salisburgo, che per altro non aveva ancora ricevuto alcuna comunicazione in merito al suo futuro, a sorpresa si è ritrovato confermato. Che questa sia l’ultima parola alla vicenda, però, non ci scommette nessuno. Potrebbe restare in stand by Cioffi, ma le trattative con Allegri per giugno sono destinate a continuare.