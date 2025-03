Ronaldo, 100 colpi di frusta prima di andare a… giocare: scoppia il caso

Clamoroso caso scoppiato nelle ultime ore attorno a Cristiano Ronaldo . Il fuoriclasse portoghese, in forza all' Al Nassr , era infatti stato accusato nel settembre 2023 di adulterio in Iran per un abbraccio con l'artista 34enne Fatemeh Hammami Nasrabadi . Un episodio non ancora del tutto chiuso e che sta tornando d'attualità in vista della sfida contro l’ Esteghlal nella Champions League asiatica da disputare proprio in Iran.

Al Nassr in Iran, Ronaldo rischia 100 frustate

Nel settembre 2023 Ronaldo venne ripreso, in occasione di una trasferta dell'Al Nassr a Teheran, mentre abbracciava e baciava sulla fronte l'artista iraniana disabile Fatemeh Hammami Nasrabadi. Un gesto che, secondo le leggi in vigore nel Paese, può essere interpretato come adulterio se rivolto a una persona diversa dal proprio coniuge e dunque punibile con 100 frustate. Una situazione a dir poco paradossale per l'ex Juve, ma che sta facendo preoccupare il suo club in vista della sfida all’Esteghlal in programma lunedì 3 marzo.

Caso Ronaldo, l'Al Nassr chiede il campo neutro

Per evitare qualsiasi tipo di rischio, nelle ultime ore l'Al Nassr avrebbe presentato una richiesta proprio all’Esteghlal per disputare la partita in campo neutro. Una possibilità respintà però dal club iraniano, che avrebbe garantito per la totale sicurezza della squadra saudita e di Cristiano Ronaldo. Non resta quindi che capire se il portoghese prenderà comunque parte alla partita o se rimarrà fuori dai convocati per evitare ogni possibile pericolo.