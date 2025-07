'Benvenuto Jorge Jesus': l'Al Nassr ufficializza il nuovo tecnico per la prossima stagione

Il portoghese Jorge Jesus allenerà l'Al-Nassr, squadra in cui gioca Cristiano Ronaldo che ha firmato un nuovo contratto con il club saudita a giugno. "È ufficiale: il signor Jorge Jesus è il nuovo allenatore dell'Al-Nassr", ha scritto il club su X. Jesus, 70 anni, è stato licenziato dal club saudita Al-Hilal a maggio, dopo la sua eliminazione in semifinale della Champions League asiatica. In precedenza ha lavorato nel suo paese per una dozzina di club, tra cui Benfica e Sporting Lisbona. E' stato anche sulle panchine del Flamengo e del Fenerbahçe. Ronaldo, 40 anni, ha firmato un nuovo contratto con l'Al-Nassr a giugno fino al 2027, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile abbandono. L'attaccante portoghese, capocannoniere della Pro League con 25 gol la scorsa stagione, non è riuscito a vincere alcun trofeo saudita o continentale con l'Al-Nassr, che ha perso anche in semifinale della Champions League asiatica. L'Al Nassr punterà, dunque, sull'intesa portoghese tra il nuovo tecnico e Cristiano Ronaldo, nella speranza di poter vedere entrambi alzare un trofeo.