Cristiano Ronaldo jr sulle orme di papà: arriva la convocazione con il Portogallo U16

Cristiano Ronaldo jr sulle orme di papà. Il giovane calciatore, figlio di CR7 , è stato convocato per la prima volta con la nazionale Under 16 del Portogallo in vista di un torneo amichevole in Turchia. A pochi mesi dal suo esordio con l'U15, Cristiano dos Santos, 15 anni, ha segnato i suoi primi due gol con la nazionale, contribuendo alla vittoria del Portogallo nella finale del torneo Vlatko Markovic, 3-2 contro la Croazia . Cristiano jr - che come suo padre attualmente gioca per l' Al Nassr - e i suoi nuovi compagni di squadra giocheranno un torneo amichevole in Turchia dal 27 ottobre al 5 novembre: affronteranno Galles, Inghilterra e la nazionale del paese ospitante.

Cristiano Ronaldo: di padre, in figlio

Il padre, a 40 anni, continua a dominare la scena internazionale (non solo in Arabia Saudita, segna e decide anche in nazionale), il figlio, 15enne, prosegue nella sua scalata verso il grande calcio. I due protagonisti sono Cristiano Ronaldo e CR7 junior, quest'ultimo convocato nella rappresentativa portoghese Under 16, dopo pochi mesi di Under 15.Una promozione dovuta alle prestazioni "fuori categoria" di un ragazzo che, per esempio, ha regalato alla sua selezione un torneo giovanile con la doppietta che ha stesso in finale la Croazia. Cristianinho, così " A Bola" chiama CR7 jr, è tra i 22 convocati in vista del torneo delle Federazioni in programma in Turchia. Dopo l'esultanza 'rubata' da papà Cristiano inizia, per il primogenito dell'ex Juventus e Real Madrid, un importante percorso con la nazionale portoghese, inseguendo le orme del padre.