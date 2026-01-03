Schiaffo a Joao Felix e rissa durante Al Ahli-Al Nassr! Anche due espulsi, cosa è successo a Jeddah

L’attesissimo big match tra Al Ahli e Al Nassr si è chiuso con un finale carico di nervosismo e polemiche. La vittoria per 3-2 dei padroni di casa, maturata dopo una gara intensa e combattuta, ha segnato la prima sconfitta stagionale dell’ Al Nassr nel campionato saudita . A far discutere, però, non è stato solo il risultato finale. I minuti di recupero hanno infatti acceso gli animi in campo e fuori, trasformando il finale di gara in un concentrato di tensione, proteste e confronti accesi tra i protagonisti.

Rissa nel recupero: cos'è successo

Con l’Al Ahli avanti di una rete nei minuti finali, il clima in campo si è fatto sempre più rovente. Intorno al 95’, dopo un fallo subito da un giocatore dell’Al Nassr, è scoppiato un parapiglia che ha coinvolto diversi calciatori di entrambe le squadre. Joao Félix è intervenuto per provare a calmare la situazione, cercando di allontanare i compagni e riportare ordine. Nel caos generale, però, Ali Majrashi ha colpito l’attaccante portoghese con uno schiaffo al volto. L’arbitro non ha avuto dubbi e ha espulso immediatamente il difensore dell’Al Ahli. L’episodio ha lasciato Félix visibilmente contrariato, aumentando la tensione già palpabile in campo. Poco dopo rosso diretto anche per Boushal degli ospiti.

Scontro verbale tra Joao Felix e Rui Pedro Braz

Il nervosismo non si è placato nemmeno dopo il fischio finale. Joao Félix, ancora irritato per quanto accaduto durante il recupero, si è diretto verso Rui Pedro Braz, corso verso il suo portiere per esultare scatenando però la reazione dell'avversario, per chiedere spiegazioni sull’accaduto. Il confronto tra i due portoghesi è apparso subito acceso, con l’ex attaccante del Benfica che ha puntato il dito contro il dirigente. Braz ha tentato di riportare la calma, ma la situazione è rapidamente degenerata, tanto da richiedere l’intervento dei membri dello staff dell’Al Nassr. Nel frattempo, anche Cristiano Ronaldo mostrava evidenti segni di frustrazione, chiudendo una serata amara per il club di Riyadh, tra sconfitta e polemiche.