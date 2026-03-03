Ronaldo in Arabia, fuga smentita dall'Al Nassr. L'infortunio preoccupa in chiave Mondiale

Cristiano Ronaldo si è infortunato nell'ultima partita contro l'Al Fayha (3-1) giocata sabato scorso e l' Al Nassr, il club di appartenenza del portoghese, ha confermato in un comunicato che il suo capitano ha subito una lesione muscolare alla coscia. Questa notizia arriva nello stesso giorno in cui si era sparsa la voce che il jet privato di CR7 aveva lasciato Riad per atterrare a Madrid ma la presenza del portoghese in Arabia Saudita, in fase di recupero dal problema fisico, è già stata confermata. "Ha iniziato il programma di riabilitazione e sarà sottoposto a valutazione giornaliera", si legge nel comunicato del club saudita.

Ronaldo è rimasto in Arabia

Uno scenario peggiore, dunque, rispetto a quello prospettato dall'allenatore del club, che aveva parlato di affaticamento muscolare dopo la partita. Il calciatore portoghese ha iniziato un percorso di riabilitazione. Ronaldo ha problemi cronici al tendine del ginocchio sinistro ma il club non ha comunicato quale sia quello interessato, né i tempi di recupero previsti. Anche il Portogallo, in chiave Mondiale 2026, resta in ansia. Contrariamente a quanto circolato nelle scorse ore, inoltre, e come già confermato dal quotidiano spagnolo As, 'CR7' non ha mai lasciato Riad. Nelle scorse ore la stampa spagnola, tramite i tracciamenti di Flightradar24 del jet privato di lusso riconducile al giocatore stesso, aveva riportato di un viaggio di Ronaldo dall'Arabia Saudita a Madrid in piena notte dopo l'attacco all'ambasciata degli Stati Uniti a Riad. L'ex attaccante della Juventus, invece, come comunicato dall'Al Nassr, è rimasto in Arabia Saudita. Il club saudita ha pubblicato sui social network le foto dell'allenamento odierno e del lavoro in palestra di Cristiano.