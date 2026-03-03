Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ronaldo in Arabia, fuga smentita dall'Al Nassr. L'infortunio preoccupa in chiave Mondiale

L'attaccante ex Juventus non ha lasciato Riad: ha iniziato la riabilitazione dopo il problema fisico rimediato nell'ultima partita contro l'Al Fayha
2 min

Cristiano Ronaldo si è infortunato nell'ultima partita contro l'Al Fayha (3-1) giocata sabato scorso e l'Al Nassr, il club di appartenenza del portoghese, ha confermato in un comunicato che il suo capitano ha subito una lesione muscolare alla coscia. Questa notizia arriva nello stesso giorno in cui si era sparsa la voce che il jet privato di CR7 aveva lasciato Riad per atterrare a Madrid ma la presenza del portoghese in Arabia Saudita, in fase di recupero dal problema fisico, è già stata confermata. "Ha iniziato il programma di riabilitazione e sarà sottoposto a valutazione giornaliera", si legge nel comunicato del club saudita. 

Ronaldo è rimasto in Arabia  

Uno scenario peggiore, dunque, rispetto a quello prospettato dall'allenatore del club, che aveva parlato di affaticamento muscolare dopo la partita. Il calciatore portoghese ha iniziato un percorso di riabilitazione. Ronaldo ha problemi cronici al tendine del ginocchio sinistro ma il club non ha comunicato quale sia quello interessato, né i tempi di recupero previsti. Anche il Portogallo, in chiave Mondiale 2026, resta in ansia. Contrariamente a quanto circolato nelle scorse ore, inoltre, e come già confermato dal quotidiano spagnolo As, 'CR7' non ha mai lasciato Riad. Nelle scorse ore la stampa spagnola, tramite i tracciamenti di Flightradar24 del jet privato di lusso riconducile al giocatore stesso, aveva riportato di un viaggio di Ronaldo dall'Arabia Saudita a Madrid in piena notte dopo l'attacco all'ambasciata degli Stati Uniti a Riad. L'ex attaccante della Juventus, invece, come comunicato dall'Al Nassr, è rimasto in Arabia Saudita. Il club saudita ha pubblicato sui social network le foto dell'allenamento odierno e del lavoro in palestra di Cristiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Saudi Pro League

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS