Cristiano Ronaldo tiene in ansia l'Al Nassr, Jorge Jesus: "Infortunio più serio del previsto"

RIAD (Arabia Saudita) - "L'infortunio di Cristiano è più serio di quanto pensassimo , tornerà in Spagna per sottoporsi alle cure di un terapista personale", queste le parole del manager dell' Al Nassr Jorge Jesus , riportate dal giornale spagnolo "Marca", in risposta alle domande circa le condizioni del campione portoghese .

Le condizioni

Nonostante Ronaldo non abbia saltato ancora alcuna partita, dal momento che i match di Champions League asiatica sono stati rinviati a causa del conflitto in Medio Oriente, l'Al Nassr dovrà sicuramente rinunciare a lui almeno nel prossimo match contro il Neom. All'origine del problema fisico, il bollettino medico della squadra saudita parlava di "una lesione al bicipite femorale" rimediata nel match contro l'Al-Fayha. Jorge Jesus si augura che CR7 "torni presto e che possa aiutare la squadra".