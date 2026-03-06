Tuttosport.com
Cristiano Ronaldo tiene in ansia l'Al Nassr, Jorge Jesus: "Infortunio più serio del previsto"

Così il tecnico del club saudita sul fuoriclasse ex United, Real e Juve: "Tornerà in Spagna per sottoporsi alle cure di un terapista personale"
2 min

RIAD (Arabia Saudita) - "L'infortunio di Cristiano è più serio di quanto pensassimo, tornerà in Spagna per sottoporsi alle cure di un terapista personale", queste le parole del manager dell'Al Nassr Jorge Jesus, riportate dal giornale spagnolo "Marca", in risposta alle domande circa le condizioni del campione portoghese

Le condizioni

Nonostante Ronaldo non abbia saltato ancora alcuna partita, dal momento che i match di Champions League asiatica sono stati rinviati a causa del conflitto in Medio Oriente, l'Al Nassr dovrà sicuramente rinunciare a lui almeno nel prossimo match contro il Neom. All'origine del problema fisico, il bollettino medico della squadra saudita parlava di "una lesione al bicipite femorale" rimediata nel match contro l'Al-Fayha. Jorge Jesus si augura che CR7 "torni presto e che possa aiutare la squadra".

 

 

