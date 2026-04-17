Retegui, tremendo infortunio in Arabia: cosa è successo e per quanto tempo starà fuori

Brutte ore per Mateo Retegui , che si è fermato per un grave infortunio rimediato durante la sfida tra Al-Qadsiah e Al-Shabab . L’attaccante, protagonista fino a quel momento, è stato costretto ad abbandonare il campo dopo un episodio che ha fatto temere subito il peggio. Gli esami hanno confermato la gravità della situazione: frattura alla tibia sinistra . Per il centravanti si apre ora una fase delicata, tra intervento chirurgico e riabilitazione. E anche in ottica futuro qualcosa può cambiare.

Retegui, da protagonista a ko

La gara, valida per la ventinovesima giornata di Saudi Pro League, aveva visto Retegui incidere in maniera determinante. Un gol e un assist avevano contribuito al 2-2 finale, risultato importante per mantenere l’Al-Qadsiah in corsa per un posto nella prossima Champions asiatica. Nel corso del match, però, l’attaccante ha rimediato un colpo che lo ha costretto ad uscire zoppicando. L’intervento dei medici è stato immediato e lo hanno accompagnato fuori dal campo.

Frattura della tibia e operazione: i tempi di recupero

Gli esami effettuati nelle ore successive hanno confermato i timori: frattura della tibia sinistra. Retegui sarà operato nei prossimi giorni a Madrid, con uno stop che si preannuncia lungo (almeno due mesi), anche se non sono ancora stati definiti i tempi di recupero. Si chiude così in anticipo la sua prima stagione in Arabia Saudita. Numeri comunque rilevanti: 31 presenze, 19 gol e spesso giocate decisive. Un ottimo rendimento che aveva fatto tenere gli occhi vigili su di lui anche dal resto del mondo, nonostante il ricco contratto in Arabia. Ma ora questo infortunio può cambiare tutti i progetti.