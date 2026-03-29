Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Milan all'attacco: Retegui e Castro nel mirino, Kean sullo sfondo. E Allegri accoglie Kostic...

Primo articolo sulla lista della spesa dei rossoneri per il mercato estivo: un centravanti. Tutti i nomi che piacciono alla dirigenza di Milanello
Alessia Scurati
3 min
BolognacastroMilan

Primo articolo sulla lista della spesa del Milan per il mercato estivo: un centravanti, assolutamente. Anche perché nel reparto avanzato ci saranno dei cambi, con Pulisic che al momento sembra l’unico certo del posto. Gimenez e Nkunku sono in bilico, Füllkrug ha il riscatto già fissato a soli 5 milioni, ma in questo momento i rossoneri non sono convinti di esercitarlo e su Leao si faranno valutazioni a fine stagione sia con il giocatore che con Allegri, anche in considerazione del modulo che verrà utilizzato in futuro. Così le manovre per la mossa sull’attaccante sono già iniziate, con Mateo Retegui in cima alla lista. A metà marzo una cena tra l’agente del giocatore, Alessandro Moggi e il ds rossonero Igli Tare ha acceso i riflettori sull’interesse milanista per il giocatore, che dopo un anno nel calcio d’Arabia non disdegnerebbe un ritorno in Serie A. Retegui sarebbe un profilo che soddisfa anche una preferenza espressa da Allegri, ovvero che il prossimo attaccante conosca già il campionato italiano.

Occhi su Castro

Da questo punto di vista rientra nel novero anche Santiago Castro, l’attaccante argentino del Bologna seguito da un osservatore del Milan nell’ultima partita giocata contro la Lazio. Anche Castro è una punta di quelle che a Max Allegri garberebbe assai allenare. Tutti quei nomi che sembravano in pole per il mercato vedono invece ribassarsi tantissimo le probabilità di trattative. Vlahovic, più volte accostato ai rossoneri, è vicino al rinnovo con la Juve, mentre Kean lascia qualche dubbio. La richiesta economica per l’attaccante della nazionale è molto alta e in questa stagione Kean ha mostrato pure qualche problema fisico di troppo. A proposito di attaccanti, oggi arriverà a Milano per svolgere le visite mediche Andrej Kostic, centravanti classe 2007 del Partizan Belgrado - già 10 gol nella prima divisione serba - che il Milan aveva iniziato a trattare già a dicembre. Il ragazzo sarà tesserato con Milan Futuro e potrà già giocare in Serie D (il mercato è aperto).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS