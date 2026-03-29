Milan all'attacco: Retegui e Castro nel mirino, Kean sullo sfondo. E Allegri accoglie Kostic...

Primo articolo sulla lista della spesa del Milan per il mercato estivo: un centravanti, assolutamente. Anche perché nel reparto avanzato ci saranno dei cambi, con Pulisic che al momento sembra l’unico certo del posto. Gimenez e Nkunku sono in bilico, Füllkrug ha il riscatto già fissato a soli 5 milioni, ma in questo momento i rossoneri non sono convinti di esercitarlo e su Leao si faranno valutazioni a fine stagione sia con il giocatore che con Allegri, anche in considerazione del modulo che verrà utilizzato in futuro. Così le manovre per la mossa sull’attaccante sono già iniziate, con Mateo Retegui in cima alla lista. A metà marzo una cena tra l’agente del giocatore, Alessandro Moggi e il ds rossonero Igli Tare ha acceso i riflettori sull’interesse milanista per il giocatore, che dopo un anno nel calcio d’Arabia non disdegnerebbe un ritorno in Serie A. Retegui sarebbe un profilo che soddisfa anche una preferenza espressa da Allegri, ovvero che il prossimo attaccante conosca già il campionato italiano.