Allegri, inizia il mercato Champions: Castro e Gila per alzare il livello del Milan

Un centravanti e un centrale difensivo: sono queste le priorità del Milan in vista del mercato estivo. Due tasselli fondamentali per alzare il livello della rosa, che nella prossima stagione dovrà competere anche in Champions League. Motivo per cui il club rossonero sta iniziando a scandagliare il mercato alla ricerca degli elementi giusti su cui puntare. Fari puntati sul mercato nostrano, visto che - non è un mistero - il tecnico Max Allegr i preferirebbe degli elementi pronti subito all’uso. Tradotto: calciatori che già conoscono e hanno ben figurato in Serie A, in modo da ridurre al minimo i tempi di inserimento. Ecco perché domenica pomeriggio c’era uno 007 del Diavolo sugli spalti del Dall’Ara per assistere a Bologna-Lazio , gara in cui - guarda caso - erano di fronte l’uno all’altro due papabili rinforzi milanisti.

Santiago Castro obiettivo Milan: il Bologna chiede 40 milioni

Da un lato l’attaccante Santiago Castro, dall’altro lo stopper Mario Gila. Quale occasione migliore per prendere due piccioni con una fava. Detto, fatto. Il centravanti argentino - nonostante la prova opaca dei rossoblù, scarichi dopo l’impresa di Roma in Europa League - ha ben figurato pur senza segnare, procurandosi un calcio di rigore (poi sprecato da Orsolini). Il classe 2004 assomiglia parecchio al bomber dei rivali cittadini: quel Lautaro Martinez che rappresenta il modello di riferimento del numero 9 bolognese, non a caso soprannominato El Torito in onore del Diez interista. I rapporti molto buoni tra Milan e Bologna (vedi le operazioni Saelemaekers, Calabria e Pobega condotte nelle ultime sessioni di mercato) può aiutare, anche se la richiesta di partenza fissata dal club di Saputo appare alta: 40 milioni. Un prezzo più da Premier League che da calcio italiano. Tanto che da Oltremanica Nottingham Forest e West Ham avevano già bussato alla porta dei rossoblù per sondare il terreno. Intanto anche il Diavolo si è accodato tra gli estimatori di Castro, al netto dell’interesse sempre vivo in avanti per i vari Mateo Retegui, Moise Kean e Nicolas Jackson.

Mario Gila verso il Milan: situazione e prezzo del difensore Lazio

Capitolo difensore: qui i radar sono accesi da diverso tempo e stanno rendendo sempre più rovente la pista Gila. Quest’ultimo era già stato cercato a gennaio, quando però il presidente Claudio Lotito l’aveva dichiarato incedibile. Adesso le cose stanno cambiando. Il giocatore spagnolo, infatti, ha già preannunciato alla Lazio la decisione di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2027. Motivo per cui i biancocelesti saranno praticamente costretti a venderlo nella sessione estiva di mercato, onde evitare di perderlo l’anno venturo a parametro zero. Tra i 20 e i 25 milioni la richiesta iniziale della dirigenza laziale (al Real Madrid spetta il 50% sulla vendita). Lavori in corso.